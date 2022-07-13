ru ua
Ср, 13 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Погибшая и более 30 раненых: обстрелы Николаевской области не утихают

Новина українською →
Николаевская область, Среда 13 июля 2022 13:24
Погибшая и более 30 раненых: обстрелы Николаевской области не утихают Фото: российские войска снова ударили по Николаевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область. За минувшие сутки из-за вражеских атак погиб один человек, а еще 34 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

По ее словам, под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.

"Две ракеты по Баштанке - к сожалению, есть погибшая", - пишет Замазеева.

Кроме того, обстрелы также были зафиксированы в Широковской, Ингульской, Березнеговатской, Шевченковской и Галициновской общинах.

"Есть попадания в медучреждение и жилые дома. В результате обстрелов продолжается фиксация возгорания полей с зерновыми. В целом же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 34 человека", - сообщила Замазеева.

Она уточнила, что детей среди пострадавших нет.

Все раненые доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 325 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область. Еще 41 пострадавший получил помощь амбулаторно

Напомним, вчера в городе Баштанка Николаевской области произошла утечка газа из-за обстрела оккупантов - ракета попала в котельную.

Добавим, вчера российские оккупанты во время утреннего обстрела Николаева выпустили по городу 19 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Война России против Украины
NEWS
Обновленная карта боевых действий: данные британской разведки
Обновленная карта боевых действий: данные британской разведки
DAILY
Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи
Ростислав Шаправскийглавный редактор Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи