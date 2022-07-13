ВСУ отбили попытки продвижения россиян к Харькову и ряд штурмов под Бахмутом, - Генштаб
Фото: ВСУ отбили попытки продвижения россиян к Харькову и ряд штурмов под Бахмутом (Getty Images)
Украинские военные отбили попытки россиян провести штурмы на Харьковском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Продолжается 140 сутки героического противостояния украинцев. Ситуация на фронте такая:
- На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
- На Северском направлении противник активизировал контрразведывательные действия. Идут постоянные обстрелы населенных пунктов Сумской области.
- На Харьковском направлении украинские военные в очередной раз отбили вражеский штурм в направлении Дементьевки. Враг пополняет запасы и пытается восстановить человеческие ресурсы. При этом россияне пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских военных в Харьковской области. Продолжаются постоянные обстрелы населенных пунктов оккупантами.
- На Славянском направлении захватчики осуществляют обстрел из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районе ряда населенных пунктов. Врагом был нанесен авиаудар вблизи Мазановки. Попытки штурма в направлениях Ивановки и Долина наши защитники успешно отбили и отогнали оккупантов назад.
- На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы районов Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
- На Бахмутском направления оккупанты обстреливали ряд населенных пунктов и Угледарскую ТЭС. При этом попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины наши воины метким огнем свели на нет. Оккупанты, с потерями, отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения, но интенсивность атак стала меньше.
- На Южнобужском направлении войска агрессора осуществляли обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах около 20 населенных пунктов.
- В акватории Черного и Азовского морей в состоянии готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает четыре носителя высокоточного оружия.
Напомним, ранее российские военные нанесли 28 ударов по населенным пунктам Николаевской области.
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