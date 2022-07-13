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Украинские военные уничтожили еще пять складов боеприпасов оккупантов

Новина українською →
Среда 13 июля 2022 22:51
Украинские военные уничтожили еще пять складов боеприпасов оккупантов Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили еще пять складов боеприпасов оккупантов (wiktionary.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники только за сегодня, 13 июля, уничтожили еще пять складов боеприпасов российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

Так, склады были уничтожены в таких населенных пунктах:

  • Луганск;
  • Чернобаевка, Херсонская область;
  • Макеевка, Донецкая область;
  • Чаплинка (район), Херсонская область;
  • Горловка, Донецкая область.

Напомним, 11 июля ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке, рядом с которым находилось более 40 бензовозов с топливом.

Спутник зафиксировал огромную воронку на месте уничтоженного склада.

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