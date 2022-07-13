В Харькове прогремели взрывы, в области сработала воздушная тревога
Фото: в Харькове раздаются взрывы, сработала сирена воздушной тревоги (Getty Images)
В Харькове прогремело несколько взрывов. В области сработали сирены воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Жителей просят оставаться в укрытиях.
Напомним, во вторник, 12 июля, оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков. "Прилеты" произошли в Индустриальном районе города.
Сообщалось о 5 пострадавших.
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