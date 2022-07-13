Переговоры по "зерновому коридору" в Стамбуле: названы первые итоги
Украина, Турция, ООН и Россия договорились о создании координационного центра по возобновлению экспорта украинского зерна.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
"На четырехсторонней встрече по украинскому зерну было принято решение о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон", - заявил министр.
Также он рассказал, что в ходе переговоров были достигнуты договоренности по техническим вопросам. В частности, стороны обсудили вопросы совместного контроля возле портов и обеспечения безопасности судов на перевалочных путях.
"На следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции, и все детали будут рассмотрены, а проделанная нами работа будет подкреплена документом", - отметил Акар.
Напомним, сегодня, 13 июля, в Стамбуле прошли переговоры, в которых приняли участия представители Украины, РФ, Турции и ООН. Главной темой обсуждение стало возобновление экспорта украинского зерна по морю, который заблокирован из-за вторжения российских войск.
Более детально о переговорах в Стамбуле можете узнать в материале РБК-Украина "Украинское зерно в "заложниках" России. Как мир пытается добиться возобновления экспорта".
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