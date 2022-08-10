Угрозы и пропаганда. РФ продолжает пытаться организовать "референдумы" на Донбассе и юге

Возможная дата "референдумов"

Глава коллаборантов в Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о подготовке к проведению так называемого референдума о "воссоединении" региона с РФ. При этом самопровозглашенный губернатор не назвал сроков, когда оккупанты собираются реализовать свой план.

Ранее в российских СМИ называли датой проведения "референдумов" на захваченных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей 11 сентября - день единого голосования в России.

Однако позднее появились сообщения, что "референдумы" могут состояться позже и в формате онлайн.

Планы оккупантов под угрозой

В Офисе президента считают, что коллаборанты постоянно переносят сроки голосования поскольку сами не уверены, что смогут сохранить контроль над захваченными территориями.

Для России псевдореферендумы должны были стать вторым этапом "маленькой быстрой и победоносной войны", а оказались символом бесконечного унижения. Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

По его мнению, Кремль стал заложником "крымского сценария" 2014 года и не знает как от него отступить. Об этом свидетельствуют постоянные переносы дат, изменения форматов и концепций, растущее раздражение кремлевских аппаратчиков друг от друга.

"Так бывает, когда военными действиями руководят политики, ставшие заложниками собственной пропаганды, назначающие дедлайны, выполнить которые армия оказывается не в состоянии", - отметил Подоляк.

Поэтому теперь оккупанты хотят провести "референдумы" в условиях активных боевых действий: в Запорожской области, не имея областного центра, в Донецке, в пригороде которого стоят ВСУ, или в Херсонской области, где российские войска находятся в очень шатких условиях.

Советник главы ОП подчеркнул, что с точки зрения международного сообщества удары ВСУ по военным подразделениям РФ на захваченной части являются легитимными, и никто не намерен допустить никакой заморозки или фиксации положения.

"Российская пропаганда может придумывать параллельные миры, где Херсон — Страна Оз, Донецк — Эребор, а Запорожье — страна Нарния. Но реальная политика решается "на земле", а не в телевизоре. Украина вернет свои территории военным способом при любом из сценариев", - заявил Михаил Подоляк.

Угрозы, подкуп, пропаганда: методы организации "референдумов"

Для агитации и подготовки аннексии на оккупированные территории в июле отправили кураторов из путинской партии "Единая Россия".

В захваченных городах начали работать "гуманитарные офисы" организации под названием "Мы вместе с Россией". Они занялись сбором личных данных для составления избирательных списков и дальнейшей фальсификации результатов голосования.

В Херсонской области россияне хотят "покупать" голоса местных за 10 тысяч рублей. Для этого в регионе открываются учреждения, где можно получить такую материальную помощь. При этом на Херсонщине оккупанты не могут создать "избирательные комиссии" из-за нехватки кадров и все еще ищут помещения для "участков".

Коллаборанты в Мелитополе Запорожской области угрожают депортацией за отказ от участия в "референдуме" и запугивают людей оружием. Захватчики собираются опрашивать жителей многоквартирных домов, этот процесс будут сопровождать силовики с автоматами.

Под видом выдачи продуктов питания и стройматериалов оккупанты проводят пропагандистские встречи с жителями временной неподконтрольной Луганской области. У граждан выманивают персональные данные и агитируют участвовать в голосовании.

На территориях в составе так называемой "ДНР" готовятся сфальсифицировать результаты "референдума". Коллаборанты получили задание обеспечить 70% поддержки населением. В непризнанной республике формируют списки избирателей, организуют "уличные комиссии", а голосовать планируют с помощью "метки избирателя" - отпечатком указательного пальца с чернилами.

Местные жители против "присоединения" к РФ

В июле россияне провели закрытый опрос жителей Запорожской и Херсонской областей. По данным издания "Медуза", число сторонников "воссоединения" с РФ составило около 30%.

Даже находясь оккупации еще столько же респондентов выступили за сохранение областей в составе Украины, а остальные затруднились ответить.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал результаты соцопроса на оккупированных территориях "падением в грязь лицом".

По его словам, число желающих проголосовать настолько ничтожно, что "продать" этот референдум населению будет просто невозможно.

"И даже эту цифру можно поделить на три - люди боятся отвечать иначе, когда слышат про ежедневные похищения, террор и пытки своих знакомых и коллег. Даже в этих условиях, 90% выступают либо четко за Украину, либо отказываются отвечать на вопрос, что означает ту же поддержку", - говорят в ОП.

Мэр Мелитополя Иван Федоров также подтвердил, что население города против участия в "референдуме". Несмотря на постоянное давление со стороны коллаборантов, Россию поддерживают только 10% мелитопольцев. Поэтому чтобы снять постановочный ролик для российским СМИ, в город свезли 700 человек массовки.

"Референдум" перечеркнет возможность любых переговоров с РФ

Владимир Зеленский заявил, что "референдумы" на оккупированных территориях закроют для России возможность переговоров и с Украиной, и с цивилизованным миром. Также глава государства предупредил об ответственности тех, кто будет помогать захватчикам в организации фейкового голосования.

При этом в РФ продолжают открещиваться от участия в организации "референдумов".

По словам пресс-секретаря Кремля Пескова, Владимиру Зеленскому якобы нужно прояснять планы по референдумам об отделении от Украины у жителей соответствующих регионов, а не у России.