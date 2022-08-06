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Оккупанты заставляют людей за еду идти на "референдум" в Луганской области, - Гайдай

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Луганская область, Суббота 06 августа 2022 08:31
Оккупанты заставляют людей за еду идти на "референдум" в Луганской области, - Гайдай Фото: оккупанты заставляют людей за еду идти на "референдум" в Луганской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска разрушили города и села в Луганской области. И теперь заставляют людей без домов идти на псевдореферендум за еду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, такая ситуация сложилась в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горском, Золотом и населенных пунктах этих общин.

"Оккупанты фактически уничтожили эти города, сделали бездомными сотни тысяч людей, 90% из которых эвакуировались. Многие из оставшихся живут в подвалах и укрытиях. Сначала их освободили от всего, а теперь вынуждают явиться на псевдореферендум", - отметил Гайдай.

Он сообщил, что сейчас в Луганской области активизирована "агитационно-разъяснительная составляющая" подготовки к референдуму о вхождении региона в состав РФ.

"Оккупационная власть и коллаборантское общественное движение под видом предоставления продуктов питания или строительных материалов организуют встречи с населением недавно захваченных территорий области. Выманивают персональные данные, призывают идти на так называемый референдум, вынуждая людей обменивать волю на еду, питьевую воду и OSB-плиты", - рассказал Гайдай.

Напомним, недавно СБУ разоблачила планы России по проведению "референдума" для незаконного присоединения временно оккупированных территорий востока Украины.

Как ранее стало известно, оккупационные власти "ДНР" готовятся провести "референдум" с результатом 70% за присоединение к России.

Добавим, Верховная рада призвала другие государства и международные организации не признавать так называемые "референдумы", которые Россия может провести на оккупированных ею территориях Украины.

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