РФ не хватает коллаборантов, "референдумы" возможны только в режиме фейковых новостей, - Данилов

Гауляйтеры не могут сформировать "органы управления" на временно оккупированных территориях Украины, поэтому возможно лишь фальшивое проведение "референдумов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.