РФ не хватает коллаборантов, "референдумы" возможны только в режиме фейковых новостей, - Данилов
Гауляйтеры не могут сформировать "органы управления" на временно оккупированных территориях Украины, поэтому возможно лишь фальшивое проведение "референдумов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.
"РФ не хватает коллаборантов. На временно оккупированных территориях назначенные гауляйтеры не могут сформировать органы управления. Проведение любых "референдумов" возможно исключительно в режиме фейковых новостей", - написал он.
Напомним, ранее гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение "О проведении так называемого "референдума" о "воссоединении региона с Россией".
А в Херсонской области оккупанты решили "покупать" голоса местных для "референдума".
Президент Владимир Зеленский заявил, что новые так называемые "референдумы" на оккупированных территориях закроют для РФ возможность переговоров и с Украиной, и с цивилизованным миром.