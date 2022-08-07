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В Херсонской области россияне решили "покупать" голоса для "референдума"

Новина українською →
Украина, Воскресенье 07 августа 2022 15:46
В Херсонской области россияне решили "покупать" голоса для "референдума" Фото: В Херсонской области россияне решили "покупать" голоса для "референдума" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты в Херсонской области, прибегают к креативным решениям во время подготовки к "референдуму". Заманить местных на голосование планируют за деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Херсонской областной государственной администрации.

По данным украинских чиновников, на оккупированной территории Херсонской области, россияне планируют "скупить" голоса местных. Все чаще открываются различные учреждения, где можно получить материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.

Также, по данным центра противодействия дезинформации, россияне находятся в поисках помещений для проведения фейкового референдума и формируют группы пропагандистских СМИ.

Напомним, что ранее РБК-Украина сообщало о нехватке желающих, которые бы смогли провести псевдореферендум в Херсонской области.

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