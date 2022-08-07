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Зеленский: новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров

Новина українською →
Киев, Воскресенье 07 августа 2022 21:15
Зеленский: новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Новые так называемые "референдумы" на оккупированных территориях закроют для Российской Федерации возможность переговоров и с Украиной, и с цивилизованным миром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга нашего государства. Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной", - отметил он.

По его словам, позиция украинского государства в этом вопросе остается прежней.

"Мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по этим псевдореферендумам, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно потребуются в определенный момент", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее у президента заявили, что российские оккупанты не будут проводить "референдумы" на юге Украины, поскольку не будут его контролировать.

По некоторым данным, у российского президента Владимира Путина спешат провести "референдумы" до середины сентября.

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