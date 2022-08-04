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Россия не будет проводить "референдумы" в южных областях Украины: в ОП назвали причину

Новина українською →
Украина, Четверг 04 августа 2022 12:06
Россия не будет проводить "референдумы" в южных областях Украины: в ОП назвали причину Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква (facebook.com/New Europe Center)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты не будут проводить "референдумы" на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей, поскольку не смогут удержать их под своим контролем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью LB заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы.

В подтверждение своих слов он напомнил, что Кремль постоянно переносит дату проведения фейкового голосования.

"Ранее речь шла о 11 сентября, потому что это совпадает с единственным днем голосования в России, затем начались сообщения о том, что, возможно, эти псевдореферендумы будут проходить не в сентябре, а позже. В любом случае не хотелось бы даже этого анализировать, потому что мы уверены, что такого "референдума" не произойдет, потому что эти территории не будут под контролем РФ", - сказал он.

К тому же, по словам Жовквы, постоянно посылая эти сигналы о проведении "голосования", Москва демонстрирует, что сама не уверена, что ей удастся сохранить контроль над временно оккупированными территориями.

"Поэтому все, что в Кремле делают - транслируют подобную информацию внутренней российской аудитории", - резюмировал чиновник.

Напомним, после успешного удара наших бойцов по Антоновскому мосту, партия "Единая Россия" сразу покинула город. Объяснила это тем, что якобы не может осуществлять "гуманитарную деятельность".

Кроме этого, Институт изучения войны (ISW) сообщает, что членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки так называемых "референдумов" по аннексии.

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