Россия не будет проводить "референдумы" в южных областях Украины: в ОП назвали причину

Оккупанты не будут проводить "референдумы" на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей, поскольку не смогут удержать их под своим контролем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью LB заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы.

В подтверждение своих слов он напомнил, что Кремль постоянно переносит дату проведения фейкового голосования.

"Ранее речь шла о 11 сентября, потому что это совпадает с единственным днем голосования в России, затем начались сообщения о том, что, возможно, эти псевдореферендумы будут проходить не в сентябре, а позже. В любом случае не хотелось бы даже этого анализировать, потому что мы уверены, что такого "референдума" не произойдет, потому что эти территории не будут под контролем РФ", - сказал он.

К тому же, по словам Жовквы, постоянно посылая эти сигналы о проведении "голосования", Москва демонстрирует, что сама не уверена, что ей удастся сохранить контроль над временно оккупированными территориями.

"Поэтому все, что в Кремле делают - транслируют подобную информацию внутренней российской аудитории", - резюмировал чиновник.