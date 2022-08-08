Проведение "референдума" в Запорожской области на грани краха: в Мелитополь завезли массовку

Менее 10% мелитопольцев поддерживают Россию, поэтому оккупанты завезли в город 700 человек массовки с других временно оккупированных территорий Запорожской области, чтобы снять пропагандистский ролик для российских СМИ.

По его словам, россияне понимают, что их планы на проведение "референдума" на грани краха - даже под дулами автоматов страну-агрессора поддерживают не более 10% мелитопольцев.

"Чтобы хоть как-то выслужиться перед кремлевским "старшим братом" коллаборанты решили снять очередную пропагандистскую картинку для росСМИ. Завезли в Мелитополь массовку из других временно оккупированных территорий Запорожской области - 700 людей, ведь даже столько не могут набрать среди местного населения - и провели "форум" в городском Дворце культуры", - написал он.

Федоров отметил, что руководил этим "форумом" гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий, который в свое время на местных выборах набрал менее 10%.



"Сначала он сам придумал себе должность, теперь сам "вершит судьбу" временно оккупированных территорий, подписывая непонятные "приказы" об отчаянном желание присоединиться к РФ. Какие планы появятся в голове этого психически больного местного царька-приспешника кремля завтра трудно догадаться", - добавил Федоров.