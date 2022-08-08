ua ru
Пн, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Организация псевдореферендумов стала бесконечным унижением России

Новина українською →
Киев, Понедельник 08 августа 2022 18:30
Организация псевдореферендумов стала бесконечным унижением России Новые "референдумы" в оккупации не будут иметь юридических последствий (фото GettyImages)
Автор: Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины

Российские власти в Запорожской области объявили о подготовке к так называемому "референдуму" о присоединении к Российской Федерации. По некоторым данным, такие постановочные голосования в оккупации могут пройти до середины сентября.

О том, что означают эти "референдумы" для Москвы, Киева и всего мира, в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Организация псевдореферендумов на оккупированных территориях задумывалась в Москве как второй этап "маленькой быстрой и победоносной войны", а стала символом бесконечного унижения Российской Федерации в Украине. Кремль стал заложником "крымского сценария" 2014 года и не знает, как от него отступить - как результат, постоянные переносы дат, смена форматов и концепций, растущее раздражение кремлевских аппаратчиков друг от друга.

Так бывает, когда военными действиями руководят политики, ставшие заложниками собственной пропаганды, назначающие дедлайны, выполнить которые армия оказывается не в состоянии. Теперь они хотят провести "референдум" в условиях активных боевых действий: в Запорожской области не имея областного центра, в Донецке, в пригороде которого стоят Вооруженные силы Украины, или в Херсонской области, где российские войска находятся в очень шатких условиях.

Это уже смешно. Следующее падение в грязь лицом у них произошло, когда они ознакомились с первичной социологией и оказалось, что число желающих проголосовать за соединение с Россией настолько ничтожно, что "продать" этот референдум населению будет просто невозможно. И даже эту цифру можно поделить на три - люди бояться отвечать иначе, когда слышат про ежедневные похищения, террор и пытки своих знакомых и коллег. Даже в этих условиях, 90% выступают либо четко за Украину, либо отказываются отвечать на вопрос, что означает ту же поддержку.

Для Украины никакие псевдореферендумы не значат ничего, как и для международного сообщества. Все опасения по поводу того, что Украина не сможет вернуть свои территории якобы потому что Россия их аннексирует - пропагандистские фантазии. Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области - это часть Украины. Любые заявления об обратном юридически никчемны.

Все удары по российским военным подразделениям на захваченной части будут легитимны с точки зрения международного сообщества. Никакой заморозки и фиксации положения никто допускать не намерен. Российская пропаганда может придумывать параллельные миры, где Херсон - страна Оз, Донецк - Эребор, а Запорожье - страна Нарния. Но реальная политика решается "на земле", а не в телевизоре. Украина вернет свои территории военным способом при любом из сценариев.

Михаил Подоляк, для РБК-Украина

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Референдум
NEWS
"Это того стоило". Ким рассказал о результатах затяжного комендантского часа в Николаеве
"Это того стоило". Ким рассказал о результатах затяжного комендантского часа в Николаеве
DAILY
Посол в Турции Василий Боднар: Определенным образом Эрдоган влияет на Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол в Турции Василий Боднар: Определенным образом Эрдоган влияет на Путина