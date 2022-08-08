Организация псевдореферендумов стала бесконечным унижением России

Российские власти в Запорожской области объявили о подготовке к так называемому "референдуму" о присоединении к Российской Федерации. По некоторым данным, такие постановочные голосования в оккупации могут пройти до середины сентября.

О том, что означают эти "референдумы" для Москвы, Киева и всего мира, в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Организация псевдореферендумов на оккупированных территориях задумывалась в Москве как второй этап "маленькой быстрой и победоносной войны", а стала символом бесконечного унижения Российской Федерации в Украине. Кремль стал заложником "крымского сценария" 2014 года и не знает, как от него отступить - как результат, постоянные переносы дат, смена форматов и концепций, растущее раздражение кремлевских аппаратчиков друг от друга.

Так бывает, когда военными действиями руководят политики, ставшие заложниками собственной пропаганды, назначающие дедлайны, выполнить которые армия оказывается не в состоянии. Теперь они хотят провести "референдум" в условиях активных боевых действий: в Запорожской области не имея областного центра, в Донецке, в пригороде которого стоят Вооруженные силы Украины, или в Херсонской области, где российские войска находятся в очень шатких условиях.

Это уже смешно. Следующее падение в грязь лицом у них произошло, когда они ознакомились с первичной социологией и оказалось, что число желающих проголосовать за соединение с Россией настолько ничтожно, что "продать" этот референдум населению будет просто невозможно. И даже эту цифру можно поделить на три - люди бояться отвечать иначе, когда слышат про ежедневные похищения, террор и пытки своих знакомых и коллег. Даже в этих условиях, 90% выступают либо четко за Украину, либо отказываются отвечать на вопрос, что означает ту же поддержку.

Для Украины никакие псевдореферендумы не значат ничего, как и для международного сообщества. Все опасения по поводу того, что Украина не сможет вернуть свои территории якобы потому что Россия их аннексирует - пропагандистские фантазии. Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области - это часть Украины. Любые заявления об обратном юридически никчемны.

Все удары по российским военным подразделениям на захваченной части будут легитимны с точки зрения международного сообщества. Никакой заморозки и фиксации положения никто допускать не намерен. Российская пропаганда может придумывать параллельные миры, где Херсон - страна Оз, Донецк - Эребор, а Запорожье - страна Нарния. Но реальная политика решается "на земле", а не в телевизоре. Украина вернет свои территории военным способом при любом из сценариев.

Михаил Подоляк, для РБК-Украина