Оккупанты в Запорожской области подписали распоряжение о проведении "референдума"

Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении так называемого "референдума" о "воссоединении региона с Россией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

По данным издания, оккупант подписал документ в рамках форума общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией", который проходит в оккупированном Мелитополе.

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал о возможной депортации за отказ участия в так называемом референдуме.

Кроме того, Федоров заявлял, что для проведения "референдума" в Запорожской области планируют запугивать местных с помощью оружия.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки так называемых "референдумов" по аннексии.