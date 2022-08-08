ua ru
Пн, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты в Запорожской области подписали распоряжение о проведении "референдума"

Новина українською →
Запорожская область, Понедельник 08 августа 2022 13:59
Оккупанты в Запорожской области подписали распоряжение о проведении "референдума" Фото: Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении так называемого "референдума" о "воссоединении региона с Россией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По данным издания, оккупант подписал документ в рамках форума общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией", который проходит в оккупированном Мелитополе.

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал о возможной депортации за отказ участия в так называемом референдуме.

Кроме того, Федоров заявлял, что для проведения "референдума" в Запорожской области планируют запугивать местных с помощью оружия.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что членов путинской партии "Единая Россия" отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки так называемых "референдумов" по аннексии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожская область Референдум
NEWS
"Это того стоило". Ким рассказал о результатах затяжного комендантского часа в Николаеве
"Это того стоило". Ким рассказал о результатах затяжного комендантского часа в Николаеве
DAILY
Посол в Турции Василий Боднар: Определенным образом Эрдоган влияет на Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол в Турции Василий Боднар: Определенным образом Эрдоган влияет на Путина