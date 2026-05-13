Угорщина відреагувала на масований удар РФ по Закарпаттю

Уряд Угорщини відреагував на масовану атаку російських безпілотників на Закарпаття, під час якої було завдано ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Угорщини Аніти Орбан та Index .

Реакція угорського уряду

Аніта Орбан повідомила, що уряд постійно стежить за подіями та внесе це питання до порядку денного сьогоднішнього засідання кабінету міністрів.

На момент її заяви було відомо про щонайменше п'ять влучань дронів у різних населених пунктах регіону, зокрема поблизу Сваляви та в Ужгороді.

"Ми рішуче засуджуємо напад. Ми постійно контактуємо з нашим генеральним консулом, кілька разів розмовляли з ним телефоном і просили інформацію про ситуацію", - наголосила міністерка.

Деталі атаки на Закарпаття

За даними місцевої влади, цей обстріл став одним із наймасштабніших для регіону від початку повномасштабної війни.

Відомо про влучання в об'єкт промисловості та трансформатор на залізничній станції.

Голова ОВА Мирослав Білецький закликав жителів Закарпаття залишатися в укриттях через загрозу подальших атак.

Загалом під час цієї повітряної атаки російські війська застосували сотні ударних БПЛА типу "Shahed", які заходили в повітряний простір України з боку Білорусі та Чорного моря.