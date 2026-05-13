РФ почала тривалий удар по Україні: після дронів буде багато ракет, названо цілі
13 травня росія розпочала комбінований повітряний удар по Україні. ГУР попереджає: атака може тривати довго і мати кілька хвиль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.
Дрони - перша хвиля
У першій хвилі атаки Росія задіяла значну кількість ударних безпілотників. Мета - перевантажити українську систему протиповітряної оборони і вразити цивільні об'єкти.
Після дронів ГУР очікує застосування крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.
Під удар можуть потрапити:
- об'єкти енергетики та критичної інфраструктури;
- підприємства оборонно-промислового комплексу;
- будівлі органів державної влади у великих містах.
"У такий спосіб Росія, яка відкинула пропозиції перемирʼя, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 13 травня Росія вже атакувала Україну групами дронів - вибухи чули в кількох регіонах, працювала ППО.
Як повідомляло РБК-Україна, у Києві також пролунали вибухи - дрони підлітали до столиці, ППО відпрацьовувала.