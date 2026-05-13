РФ почала тривалий удар по Україні: після дронів буде багато ракет, названо цілі

Фото: Масована атака на Україну 13 травня - цілі Росії та попередження ГУР (defnce-ua.com)

Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

13 травня росія розпочала комбінований повітряний удар по Україні. ГУР попереджає: атака може тривати довго і мати кілька хвиль.

Дрони - перша хвиля У першій хвилі атаки Росія задіяла значну кількість ударних безпілотників. Мета - перевантажити українську систему протиповітряної оборони і вразити цивільні об'єкти. Після дронів ГУР очікує застосування крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет. Під удар можуть потрапити: об'єкти енергетики та критичної інфраструктури;

підприємства оборонно-промислового комплексу;

будівлі органів державної влади у великих містах. "У такий спосіб Росія, яка відкинула пропозиції перемирʼя, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу", - йдеться у повідомленні.