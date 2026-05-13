Головна » Новини » Війна в Україні

РФ почала тривалий удар по Україні: після дронів буде багато ракет, названо цілі

12:53 13.05.2026 Ср
1 хв
РФ атакує критичну інфраструктуру, енергетику, будівлі влади. ГУР розкрило плани Кремля
aimg Олена Чупровська
РФ почала тривалий удар по Україні: після дронів буде багато ракет, названо цілі Фото: Масована атака на Україну 13 травня - цілі Росії та попередження ГУР (defnce-ua.com)
13 травня росія розпочала комбінований повітряний удар по Україні. ГУР попереджає: атака може тривати довго і мати кілька хвиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

Дрони - перша хвиля

У першій хвилі атаки Росія задіяла значну кількість ударних безпілотників. Мета - перевантажити українську систему протиповітряної оборони і вразити цивільні об'єкти.

Після дронів ГУР очікує застосування крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістичних ракет.

Під удар можуть потрапити:

  • об'єкти енергетики та критичної інфраструктури;
  • підприємства оборонно-промислового комплексу;
  • будівлі органів державної влади у великих містах.

"У такий спосіб Росія, яка відкинула пропозиції перемирʼя, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 13 травня Росія вже атакувала Україну групами дронів - вибухи чули в кількох регіонах, працювала ППО.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві також пролунали вибухи - дрони підлітали до столиці, ППО відпрацьовувала.

