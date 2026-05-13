Закарпаття опинилося під найбільшою атакою РФ з початку війни, - ОВА

Закарпатська область 13 травня зазнала наймасованішої атаки Росії з початку повномасштабного вторгнення. В області пролунали вибухи, а в повітряному просторі зафіксували кілька хвиль ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького.

"Ще три повітряні цілі зафіксовані у межах Закарпаття! Не ігноруйте тривогу! Перебувайте у безпечних місцях", - написав Білецький.

Пізніше голова ОВА заявив про нові повітряні цілі в межах області.

Від 16:00 у повітряному просторі Закарпаття фіксували російські безпілотники. Згодом Повітряні сили повідомили про рух БПЛА у напрямку Мукачева.

Повітряна тривога в регіоні триває. Влада закликала жителів області залишатися в укриттях та не ігнорувати сигнали небезпеки.

За словами очільника ОВА, вибухи пролунали у кількох громадах області. Деталі щодо наслідків атаки пообіцяли повідомити пізніше.

"Триває наймасованіша атака по Закарпаттю з початку повномасштабного вторгнення", - заявив він.

Нагадаємо, 13 травня Росія перейшла до тактики тривалого комбінованого удару по Україні.

Під ударом опинилися Київ, Рівненська, Волинська, Одеська, Хмельницька, Львівська, Закарпатська та інші області. У низці регіонів повідомляли про загиблих, поранених, пошкодження житлових будинків, інфраструктури та аварійні відключення електроенергії.

У ГУР заявили, що Росія використовує нову тактику запуску "Шахедів" "ланцюжками" вздовж кордону з Білоруссю, намагаючись перевантажити українську ППО перед можливими ракетними ударами.