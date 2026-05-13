Під ударом Буковина, Прикарпаття й не тільки: дрони дісталися заходу України

Росія вдень 13 травня атакує Україну безпілотниками, які заходять групами. Дрони вже дісталися західних областей, де лунають вибухи.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про денну атаку росіян.

Головне: Дрони заходять з різних напрямків: нові групи БпЛА фіксують на півночі та півдні України, курс - переважно західний і північно-західний. Хмельниччина: працює ППО, відомо про трьох травмованих, усіх госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Прикарпаття: вибухи в області та Коломиї, у частині районів Івано-Франківської області зникло світло. Буковина: у Чернівцях пролунали вибухи, по ворожих дронах працюють сили ППО. Волинь: Луцьк та область під масованою атакою "Шахедів", у регіоні чути вибухи. Рівненщина: дрони рухаються на Рівне, у частині міста після вибухів зникло світло.

Дрони летять з різних напрямків

Станом на 13:30 нові групи російських ударних безпілотників продовжують заходити в повітряний простір України з різних напрямків.

За даними Повітряних сил, на півночі ворожі БпЛА зафіксовані над Чернігівською, Київською, Житомирською та Рівненською областями, вони рухаються західним курсом.

На півдні групи дронів помічені над Миколаївською, Одеською, Вінницькою та Хмельницькою областями. Вони рухаються у західному та північно-західному напрямках. Це свідчить про те, що атака буде тривалою.

Також зафіксовано рух безпілотників у напрямку Рівного та Чернівців. Окремі групи БпЛА прямують на Луцьк, ще одна група рухається територією Волинської області в напрямку Ковеля.

Хмельниччина

У Хмельницькій області під час атаки працює протиповітряна оборона, повідомив голова ОВА Сергій Тюрін.

Внаслідок атаки відомо про трьох травмованих людей. Їх госпіталізовано до медичних закладів у стані середньої важкості, людям надано медичну допомогу. Стан стабільний.

Прикарпаття

Армія РФ також атакує Івано-Франківську область.

"Ворог атакує Прикарпаття! Перебувайте у безпечних місцях! Зберігайте інформаційну тишу!", - йдеться у повідомленні ОВА.

Мешканців закликали залишатися в укриттях.

Вибухи пролунали також у Коломиї. У місті зафіксували перебої з електропостачанням.

Буковина

У Чернівцях також лунали вибухи. Начальник Чернівецької ОВА повідомив, що по російських безпілотниках працюють сили ППО.

Волинь

Луцьк та Волинська область також опинилися під атакою.

"На область триває масована атака ворожими БпЛА типу "Шахед". Закликаю усіх дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укритті. Бережіть себе та близьких", - проінформував голова Волинської ОВА Роман Романюк.

У регіоні чути вибухи, робота ППО триває.

Рівненщина

За даними ЗМІ, у частині Рівного після вибухів, зникло електропостачання.

Офіційна інформація щодо причин відключення наразі уточнюється.