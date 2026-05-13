Венгрия отреагировала на массированный удар РФ по Закарпатью

Правительство Венгрии отреагировало на массированную атаку российских беспилотников на Закарпатье, во время которой были нанесены удары по критической инфраструктуре региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Аниты Орбан и Index .

Реакция венгерского правительства

Анита Орбан сообщила, что правительство постоянно следит за событиями и внесет этот вопрос в повестку дня сегодняшнего заседания кабинета министров.

На момент ее заявления было известно о по меньшей мере пяти попаданиях дронов в разных населенных пунктах региона, в частности вблизи Свалявы и в Ужгороде.

"Мы решительно осуждаем нападение. Мы постоянно контактируем с нашим генеральным консулом, несколько раз разговаривали с ним по телефону и просили информацию о ситуации", - подчеркнула министр.

Детали атаки на Закарпатье

По данным местных властей, этот обстрел стал одним из самых масштабных для региона с начала полномасштабной войны.

Известно о попадании в объект промышленности и трансформатор на железнодорожной станции.

Председатель ОВА Мирослав Билецкий призвал жителей Закарпатья оставаться в укрытиях из-за угрозы дальнейших атак.

Всего во время этой воздушной атаки российские войска применили сотни ударных БПЛА типа "Shahed", которые заходили в воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и Черного моря.