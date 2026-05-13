Венгрия отреагировала на массированный удар РФ по Закарпатью

18:55 13.05.2026 Ср
2 мин
В Венгрии назвали ситуацию чрезвычайно тревожной и анонсировали срочные действия
aimg Сергей Козачук
Венгрия отреагировала на массированный удар РФ по Закарпатью Фото: министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан (Getty Images)
Правительство Венгрии отреагировало на массированную атаку российских беспилотников на Закарпатье, во время которой были нанесены удары по критической инфраструктуре региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Аниты Орбан и Index.

Реакция венгерского правительства

Анита Орбан сообщила, что правительство постоянно следит за событиями и внесет этот вопрос в повестку дня сегодняшнего заседания кабинета министров.

На момент ее заявления было известно о по меньшей мере пяти попаданиях дронов в разных населенных пунктах региона, в частности вблизи Свалявы и в Ужгороде.

"Мы решительно осуждаем нападение. Мы постоянно контактируем с нашим генеральным консулом, несколько раз разговаривали с ним по телефону и просили информацию о ситуации", - подчеркнула министр.

Детали атаки на Закарпатье

По данным местных властей, этот обстрел стал одним из самых масштабных для региона с начала полномасштабной войны.

Известно о попадании в объект промышленности и трансформатор на железнодорожной станции.

Председатель ОВА Мирослав Билецкий призвал жителей Закарпатья оставаться в укрытиях из-за угрозы дальнейших атак.

Всего во время этой воздушной атаки российские войска применили сотни ударных БПЛА типа "Shahed", которые заходили в воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и Черного моря.

Обстрел Украины 13 мая

Напомним, 13 мая российские оккупационные войска начали массированную комбинированную атаку по территории Украины, которая с самого начала сопровождается применением групп ударных беспилотников и угрозой ракетных ударов.

Позже советник министра обороны Украины с позывным "Флеш" предупредил, что российская воздушная атака по Украине продлится как минимум до обеда 14 мая.

Ожидается, что ночью враг осуществит пуск ракет после текущей волны ударных дронов.

По данным ГУР, действия Кремля указывают на подготовку к длительному комбинированному удару по критической инфраструктуре, энергетике и зданиям власти, при этом разведка предупреждает о возможности нескольких волн атаки.

По состоянию на вторую половину дня 13 мая российские беспилотники уже добрались до западных областей Украины, в частности Буковины и Прикарпатья, где местные жители сообщали о взрывах.

Закарпатье оказалось под самой большой атакой РФ с начала войны, - ОВА
