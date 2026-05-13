Прильоти в Луцьку, блекаут в Коломиї, загиблі в Рівному: що відомо про наслідки атаки РФ

Російські війська 13 травня перейшли до тактики тривалого комбінованого удару. Після нічної атаки триває нова масштабна комбінована хвиля, яка, за прогнозами розвідки та президента, може розтягнутися на весь день

РБК-Україна в матеріалі розповідає, що відомо на цю мить про наслідки.

Головне: Київ та область : уламки впали на Оболоні. Пожежа будинку у Вишгородському районі.

Рівненщина : удар по будинку та інфраструктурі, 2 загиблих, 4 поранених, часткове знеструмлення.

: удар по будинку та інфраструктурі, 2 загиблих, 4 поранених, часткове знеструмлення. Луцьк . Численні вибухи. В мережі повідомляється про прильоти.

Одеса : влучання у дах багатоповерхівки, пошкоджено 200 вікон, 2 постраждалих.

: влучання у дах багатоповерхівки, пошкоджено 200 вікон, 2 постраждалих. Херсонщина : удар по цивільних у Комишанах (двоє тяжких), у Херсоні обмежено рух транспорту.

Херсонщина : удар по цивільних у Комишанах (двоє тяжких), у Херсоні обмежено рух транспорту.

: є влучання, 3 госпіталізованих. Прикарпаття , Буковина : вибухи в Івано-Франківську та Чернівцях; у Коломиї аварійні вимкнення світла.

Житомирщина : вибухи.

: вибухи. Черкащина: в місті Сміла та селах навколо низка пошкоджених будинків. 3 травмованих.

Закарпаття : дрони дісталися регіону, там фіксують наймасованішу атаку. В різних локаціях чули вибухи.

: дрони дісталися регіону, там фіксують наймасованішу атаку. В різних локаціях чули вибухи. Львівщина : місцева влада заявляє про масовану атаку та роботу ППО.

Львівщина : місцева влада заявляє про масовану атаку та роботу ППО. Прогноз ГУР: дрони виснажують ППО перед ударом ракетами та балістикою. Атака буде тривалою.

Хронологія атаки

Протягом 08:00-11:00 ворог запустив понад 100 дронів одночасно з півночі, півдня та сходу. "Шахеди" рухалися ланцюжками, намагаючись перевантажити ППО в центрі України. Перші удари прийшлися на Житомир та Хмельницький.

Опівдні тривога охопила столицю. ППО працювала над Подолом, уламки впали на Оболоні. В той самий час основна маса дронів почала обходити кордон Білорусі та масовано заходити в західні області. Вибухи пролунали в Чернівцях, Івано-Франківську та Коломиї.

Близько 13:00-14:00 географія атаки стала максимальною. Вибухи почалися в Рівному та Луцьку. Дрони дісталися Львівщини. О 14:00 мер Львова повідомив про десятки БпЛА в небі над заходом країни.

На півночі та в Києві почалися відбої, проте фокус ворога повністю змістився на західні регіони. Водночас з Чорного моря зайшли нові групи дронів на Одещину, що свідчить про тривалий характер атаки.

Що відомо про наслідки

Київ

Працювала ППО. Уламки БпЛА впали на відкритій території в Оболонському районі столиці.

Попередньо, без постраждалих.

Тим часом у Київській області під ударом опинилися домівки людей.

Фото: внаслідок ворожої атаки у Вишгородському районі сталася пожежа приватного будинку (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Постраждалих серед населення немає.

Житомир

Лунали вибухи. Повітряні сили писали про рух безпілотників в напрямку міста.

Хмельниччина

Внаслідок атаки відомо про 3 травмованих людей. Їх госпіталізовано у стані середньої важкості. Стан стабільний.

Херсонщина

Близько 12:45 росіяни атакували дроном селище Комишани. У тяжкому стані до лікарні доставлено чоловіка та жінку. Попередньо - у них мінно-вибухові травми, медики проводять обстеження.

Через високу активність ворожих БпЛА у Центральному районі Херсона тимчасово обмежено рух вулицею Покришева.

Одеса та область

Уламок безпілотника влучив у дах 9-поверхового житлового будинку. Загорілися припарковані автівки поруч.

Наразі відомо про 2 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Вони доставлені до медичного закладу.

Луцьк та область

Низка вибухів атакувала місто Луцьк. В мережі повідомляють про "приліт". В напрямку міста продовжують рухатися дрони.

"На область триває масована атака ворожими БпЛА типу "Шахед". Закликаю усіх дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укритті. Бережіть себе та близьких", - повідомили у Волинській ОВА.

Оновлено 17:57

В.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк розповів, що у Луцьку були "прильоти" по кількох нежитлових приміщеннях.

Також росіяни атакували Ковель. Там внаслідок атаки біля одного з об'єктів критичної інфраструктури пошкоджено автотранспорт та житловий будинок.

Загиблих немає. За медичною допомогою звернулися п'ятеро людей - одна у Луцьку та четверо у Ковелі.

Станом на 17:00 в області зафіксували 38 "Шахедів".

Прикарпаття, Буковина