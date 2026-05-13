Єрмаку продовжують обирати запобіжний захід: що відбувається в суді

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 13 травня, продовжує розгляд запобіжного заходу у справі колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Експосадовця підозрюють у причетності до легалізації коштів у межах масштабної корупційної схеми.

Що відбувається в суді

17:46

Рішення щодо запобіжного заходу для Єрмака оголосять завтра, 14 травня, о 9 ранку.

17:36

Суддя пішов у нарадчу кімнату.

17:10

Сторона звинувачення долучила до справи додатковий протокол, який "свідчить про ризик впливу на вищих посадових осіб держави".

Для ознайомлення з новим документом суд оголосив нову перерву.

16:54

Колишній керівник ОП Андрій Єрмак розповів, що він не має 180 млн гривень - саме таку суму сторона звинувачення просить визначити як заставу.

За словами Єрмака, у нього є "тільки те, що зазначено у декларації".

16:25

Аргументи обвинувачення

Прокурорка САП зачитала матеріали справи, зокрема переписки та розмови фігурантів щодо проєкту "Династія", виділення "500 на ЧеГевару".

Також вона навела фрагмент розмови нардепа Миколи Тищенка з водієм Єрмака Абрамовим, у якій згадувалися гроші, губернатор та депутат Валерій Лунченко.

Слідство вилучило iPhone 12 Вероніки Анікієвич ("Вероніка Феншуй"), "ворожки", з якою нібито консультувався Єрмак. Телефон який використовувався для спілкування з контактом "Андрей 2025".

У суді озвучили переписку від 24 грудня 2025 року між "Андрей 2025" та Анікієвич, де обговорювалися тиск, арешт, медіа, політики та можливий виїзд за кордон.

САП стверджує, що 25 грудня 2025 року, Єрмак нібито просив у "Наталії", щоб про нього згадали під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом (на той момент він вже не був головою ОП).

В одній із переписок також містилися повідомлення про пошук інформації щодо родичів директора НАБУ Семена Кривоноса, включно з даними про близьких осіб, дітей та майно.

Прокурорка САП згадала листування від 17 квітня 2026 року щодо будівлі у Вашингтоні та консультацій із Веронікою Анікієвич. Обвинувачення пов’язує це з ризиком можливого переховування за кордоном.

У телефоні Анікієвич також виявили повідомлення з прізвищами колишніх очільників НАБУ Артема Ситника та Калужинського.

Прокурорка заявила клопотання про допит колишнього розвідника Романа Червінського, який, за її словами, може надати свідчення щодо можливого впливу Єрмака на інших осіб.

Аргументи захисту

Адвокат Єрмака заявив у суді, що підстав для тримання під вартою немає.

Також Ігор Фомін наголосив, що об’єкт у "Династії" є недобудовою, а права власності у Єрмака на нього нібито не було.

Захист також заявив, що Єрмак завжди повертався з відряджень, не залишав Україну після відставки та регулярно їздив на фронт.

16:05

Суддя оголосив 15-хвилинну перерву.

14:29

ВАКС транслює наживо розгляд клопотання.

13:54

Засідання суду з обрання запобіжного заходу Єрмаку переходить у відкритий режим.

Фото: Андрій Єрмак у залі суду ВАКС (РБК-Україна)

Журналістів вже пустили до зали ВАКС.

12:09

Напередодні ВАКС був змушений оголосити перерву за клопотанням адвокатів - захист наполягав, що 16 томів справи (близько 4000 сторінок) потребують додаткового часу для вивчення.

Сьогодні триває продовження розгляду запобіжного заходу. Очікується виступ сторони обвинувачення, після чого свої аргументи нададуть захисники та сам підозрюваний. Прокурори також заявили про намір озвучити частину доказів у закритому режимі.

Близько 11:50 підозрюваний прибув до зали суду. Згодом суддя зайшов у залу засідань. Початок засідання проходить у закритому режимі.

Але якщо обидві сторони будуть не проти - далі на розгляді будуть журналісти.

Який запобіжний захід просять для Єрмака

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вимагає для Єрмака арешт з альтернативою застави у 180 млн гривень.

Обґрунтовуючи ризики, прокурори звернули увагу на:

Дипломатичні документи: Підозрюваний має чотири дипломатичні паспорти (один дійсний до 2030 року).

Перетин кордону: Зафіксовано 86 виїздів за межі України у період 2022-2025 років. При цьому дані за пізніший період відсутні, оскільки інформацію було видалено з прикордонної системи.

В чому підозрюють колишнього голову ОП

Слідство пов’язує Єрмака з організованою групою, яка нібито легалізувала 460 млн гривень. В матеріалах фігурують колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

За версією НАБУ та САП, ці кошти були отримані через корупційні схеми в енергосекторі та спрямовані на будівництво елітного котеджного містечка "Династія" в Козині під Києвом.

Зокрема, у матеріалах справи фігурують суми:

понад 8 млн доларів на фінансування об’єктів проєкту;

понад 1,9 млн доларів витрат на один із конкретних об’єктів.

За даними слідства, Єрмак (який у матеріалах фігурує під псевдонімами "Хірург" або "Андрій") є ймовірним вигодонабувачем одного або двох маєтків площею близько 1000 кв. м кожен.

Також під час обшуків було знайдено документи щодо ймовірних кадрових призначень у СБУ. Крім того, слідство перевіряє роль батька підозрюваного, який міг бути залучений до проєкту у 2020-2022 роках.

Сам Єрмак назвав вручену йому підозру "необґрунтованою".