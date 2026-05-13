"Флеш" дав невтішний прогноз щодо сьогоднішньої атаки РФ

Російська атака по Україні триватиме до завтрашнього обіду. Очікується, що вночі ворог здійснить пуск ракет, після чого послідує чергова хвиля ударних дронів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив в телеефірі радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Атака триватиме до обіду завтрашнього дня. Вночі нас чекає пуск ракет, а після цього - ще одна хвиля дронів", - попередив Флеш.

За словами радника міністра, поточна масштабна атака РФ розрахована на тривалий час .

Масована атака РФ

Нагадаємо, 13 травня російські окупаційні війська розпочали масовану комбіновану атаку по території України, яка від самого початку супроводжується застосуванням груп ударних безпілотників та загрозою ракетних ударів.

Як писало РБК-Україна, ворог зранку задіяв десятки дронів, атакуючи регіони України хвилями. Згодом стало відомо, що ворожі БПЛА дісталися західних областей, де також фіксували звуки вибухів та роботу засобів протиповітряної оборони.

Одночасно з цим у Києві пролунали вибухи на тлі атаки дронів, що заходили на столицю з північного напрямку.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, Росія розпочала тривалу серію ударів по критичній інфраструктурі, енергетичних об'єктах та будівлях органів влади. Військова розвідка попереджала, що нинішня атака є складною за структурою і передбачає кілька послідовних хвиль, під час яких ворог має намір задіяти не лише безпілотники, а й значну кількість ракетного озброєння.

Така тактика спрямована на виснаження української системи ППО та заподіяння максимальних руйнувань об'єктам життєзабезпечення.

Військове командування та влада наполегливо закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не знімати роботу сил оборони та перебувати в укриттях до офіційного повідомлення про відбій загрози.