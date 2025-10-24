Угорщина шукає спосіб обійти санкції США проти нафтових компаній РФ, - Орбан

За словами Орбана, він вже обговорював це питання з представниками угорської нафтогазової компанії MOL.

"Ми працюємо над тим, як обійти ці санкції", - заявив він.

Як пише Reuters, нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, загальною потужністю переробляючи 14,2 мільйона тонн сирої нафти на рік, залежать від російської сирої нафти, що транспортується трубопроводом "Дружба".

Водночас словацький підрозділ MOL Slovnaft заявив, що аналізує можливий вплив санкцій США, які мають набути чинності пізніше в листопаді, на його діяльність.

