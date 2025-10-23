Встав на стежку війни з Росією: Медведєв назвав Трампа "ворогом"
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв розкритикував президента США Дональда Трампа за нові санкції, назвавши його "ворогом Росії", а рішення - актом війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Медведєва у Telegram-каналі.
За словами Медведєва, рішення Вашингтона - "акт війни", а сам Трамп "повністю встав на стежку війни з Росією".
Колишній президент РФ заявив, що США тепер є "противником РФ", а "їхній балакучий "миротворець" уже фактично солідаризувався з європейськими політиками, які, на думку Медведєва, ведуть "ворожу" політику щодо Москви.
Також Медведєв знову став погрожувати Україні новими ударами і відкинув ідею перемовин щодо припинення війни.
Що передувало
Нагадаємо, США ввели жорсткі санкції проти російських нафтових компаній "Роснефти" та "Лукойл" посилюючи тиск на Кремль.
Як зазначили в американському відомстві, причиною додаткових санкцій стала відсутність серйозної готовності Росії до мирного врегулювання та припинення війни в Україні.
ЄС також продовжує посилювати економічний тиск на Росію. Стало відомо, що новий 19-тий санкційний пакет спрямований на обмеження енергетичних доходів, а також протидію тіньовому флоту.
Не перші погрози Медвєдєва
Тиждень тому Медведєв у своєму звичному хамському та провокативному стилі опублікував чергові погрози на адресу президента США Дональда Трампа через можливу передачу Україні американських крилатих ракет Tomahawk.
Тоді він натякнув на ядерну відповідь Росії, заявивши, що постачання цих ракет може "погано закінчитися для всіх - і перш за все для самого Трампа".