ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Встав на стежку війни з Росією: Медведєв назвав Трампа "ворогом"

Четвер 23 жовтня 2025 12:24
UA EN RU
Встав на стежку війни з Росією: Медведєв назвав Трампа "ворогом" Фото: Дмитро Медведєв (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв розкритикував президента США Дональда Трампа за нові санкції, назвавши його "ворогом Росії", а рішення - актом війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Медведєва у Telegram-каналі.

За словами Медведєва, рішення Вашингтона - "акт війни", а сам Трамп "повністю встав на стежку війни з Росією".

Колишній президент РФ заявив, що США тепер є "противником РФ", а "їхній балакучий "миротворець" уже фактично солідаризувався з європейськими політиками, які, на думку Медведєва, ведуть "ворожу" політику щодо Москви.

Також Медведєв знову став погрожувати Україні новими ударами і відкинув ідею перемовин щодо припинення війни.

Що передувало

Нагадаємо, США ввели жорсткі санкції проти російських нафтових компаній "Роснефти" та "Лукойл" посилюючи тиск на Кремль.

Як зазначили в американському відомстві, причиною додаткових санкцій стала відсутність серйозної готовності Росії до мирного врегулювання та припинення війни в Україні.

ЄС також продовжує посилювати економічний тиск на Росію. Стало відомо, що новий 19-тий санкційний пакет спрямований на обмеження енергетичних доходів, а також протидію тіньовому флоту.

Не перші погрози Медвєдєва

Тиждень тому Медведєв у своєму звичному хамському та провокативному стилі опублікував чергові погрози на адресу президента США Дональда Трампа через можливу передачу Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

Тоді він натякнув на ядерну відповідь Росії, заявивши, що постачання цих ракет може "погано закінчитися для всіх - і перш за все для самого Трампа".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Медведєв Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію