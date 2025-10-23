ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Не зупинить війну? Путін відреагував на санкції США з безглуздим оптимізмом

Москва, Четвер 23 жовтня 2025 19:40
UA EN RU
Не зупинить війну? Путін відреагував на санкції США з безглуздим оптимізмом Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що нові санкції США нібито не будуть істотно впливати на російську економіку.

Як передає РБК-Україна, заяву глави Кремля наводить "Коммерсантъ".

"Так, вони (санкції - ред.) для нас серйозні, звичайно, це зрозуміло. І матимуть певні наслідки, але істотно все-таки не позначаться, особливо на нашому економічному самопочутті", - похвалився Путін.

Він уточнив, що санкції США погано вплинуть на російсько-американські відносини. Також Путін поскаржився, що це був недружній акт і спроба тиску на Росію.

"Але жодна країна, яка себе поважає, і жоден народ, який себе поважає, ніколи нічого не вирішує ось так от (під тиском - ред.)", - додав диктатор.

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня Мінфін США оголосив про нові санкції проти Росії, щоб змусити диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.

Під обмеження потрапили російські компанії-гіганти "Роснефть" і "Лукойл", а також велика кількість їхніх дочірніх підприємств.

Будь-які активи та інтереси цих компаній, розташовані в США або контрольовані американськими громадянами, підлягають заморожуванню та обов'язковому повідомленню в Управління контролю за іноземними активами OFAC.

За даними Bloomberg, керівники індійських нафтопереробних заводів оголосили про те, що такі обмеження з боку США роблять фактично неможливим імпорт російської нафти.

До слова, сьогодні, 23 жовтня, Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає, що з 2027 року блок повністю зупинить імпорт російського СПГ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Мирні переговори Війна в Україні
Новини
"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет
"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію