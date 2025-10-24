Венгрия ищет способ обойти санкции США против нефтяных компаний РФ, - Орбан

По словам Орбана, он уже обсуждал этот вопрос с представителями венгерской нефтегазовой компании MOL.

"Мы работаем над тем, как обойти эти санкции", - заявил он.

Как пишет Reuters, нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, общей мощностью перерабатывая 14,2 миллиона тонн сырой нефти в год, зависят от российской сырой нефти, транспортируемой по трубопроводу "Дружба".

В то же время словацкое подразделение MOL Slovnaft заявило, что анализирует возможное влияние санкций США, которые должны вступить в силу позже в ноябре, на его деятельность.