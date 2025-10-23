Ціна на нафту злетіла після санкцій США проти Росії: що це означає для ринку

Ціни на нафту різко зросли після запровадження нових санкцій США проти російських компаній "Роснефть" та "Лукойл". Ринки реагують на посилення тиску Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3,39 долара, або на 5,4%, до 65,98 долара за барель о 10:18 за Гринвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 3,31 долара, або на 5,7%, до 61,81 долара.

За словами аналітика Saxo Bank Оле Хансена, санкції США означають, що нафтопереробні заводи в Китаї та Індії, основні покупці російської нафти, повинні будуть шукати альтернативних постачальників, щоб уникнути виключення із західної банківської системи.

США заявили про готовність вжити подальших заходів, закликаючи Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Минулого тижня Велика Британія запровадила санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу", а країни ЄС схвалили 19-й пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на імпорт російського ЗПГ.

Ф'ючерси на нафту Brent швидко перейшли в режим бекордації, оскільки перший місячний контракт на Brent торгувався на 1,98 долара вище контракту з поставкою через шість місяців.

Відразу після оприлюднення санкцій США ф'ючерси на Brent та WTI зросли більш ніж на 2 долари за барель, чому сприяло несподіване скорочення запасів у США.

Вплив санкцій на ринки нафти залежатиме від того, як відреагує Індія, і чи знайде Росія альтернативних покупців, заявив аналітик UBS Джованні Стауново.

Індія стала найбільшим покупцем російської сирої нафти зі знижкою після початку війни Москви в Україні. За даними видання, індійські нафтопереробні заводи, ймовірно, різко скоротять імпорт російської нафти через нові санкції.

Приватна компанія Reliance Industries, головний індійський покупець російської сирої нафти, планує скоротити або повністю припинити такий імпорт, повідомляють два джерела, знайомі з цим питанням.