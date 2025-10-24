Трамп про "невразливого" до санкцій Путіна: радий за нього, побачимо, що буде за півроку
Президент США Дональд Трамп заявив, що через шість місяців можна буде побачити, чи позначаться на Росії санкції США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа у Білому домі.
На запитання журналіста, чи не помиляється Володимир Путін, коли стверджує, що Росія не підпадає під санкції США і що це не матиме жодного серйозного впливу на російську економіку, Трамп відповів:
"Я радий, що він так думає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Подивимося, як все складеться".
Російське видання "Коммерсантъ" сьогодні зацитувало російського диктатора Володимира Путіна. Він сказав, що нові санкції США нібито не будуть істотно впливати на російську економіку.
"Так, вони (санкції - ред.) для нас серйозні, звичайно, це зрозуміло. І матимуть певні наслідки, але істотно все-таки не позначаться, особливо на нашому економічному самопочутті", - похвалився Путін.
Він уточнив, що санкції США погано вплинуть на російсько-американські відносини. Також Путін поскаржився, що це був недружній акт і спроба тиску на Росію.
Санкції США проти Росії
У ніч на 23 жовтня Мінфін США оголосив про нові санкції проти Росії, щоб змусити диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Україною.
Під обмеження потрапили російські компанії-гіганти "Роснефть" і "Лукойл", а також велика кількість їхніх дочірніх підприємств.
Крім того, 23 жовтня, Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає, що з 2027 року блок повністю зупинить імпорт російського СПГ.