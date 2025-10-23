ua en ru
Китай відреагував на санкції США на російські нафтові компанії

Китай, Четвер 23 жовтня 2025 15:25
Китай відреагував на санкції США на російські нафтові компанії Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Китай виступив проти нових санкцій США, запроваджених проти “Роснєфті” та “Лукойлу”. У Пекіні заявили, що такі обмеження не мають підстав у міжнародному праві й не були схвалені Радою Безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Сьогодні Китай заявив, що виступає проти нещодавніх санкцій, накладених США на дві найбільші російські нафтові компанії через війну Москви в Україні.

Китай, який є одним з основних торговельних партнерів Росії, заявив, що займає нейтральну позицію щодо війни та утримався від засудження повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році.

Відповідаючи на запитання про нові санкції США на щоденній прес-конференції в Пекіні, речник міністерства закордонних справ Гуо Цзякунь заявив, що Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві й не санкціоновані Радою Безпеки ООН"

У відповідь на інше запитання про заяву американського лідера Дональда Трампа, що китайський президент Сі Цзіньпін може мати "великий вплив" на Путіна в зусиллях щодо припинення війни, Гуо сказав, що "діалог і переговори є єдиним реальним виходом з української кризи".

На тій же прес-конференції Гуо розкритикував санкції проти Росії, узгоджені в середу ЄС, які стосуються, зокрема, китайських компаній, заявивши, що Пекін "дуже незадоволений".

"Китай не є ні творцем української кризи, ні її учасником... Європейська сторона не має права робити безвідповідальні заяви про нормальний обмін та співпрацю між китайськими та російськими підприємствами", - додав він.

Гуо закликав Брюссель "припинити робити проблему з Китаю", пообіцявши, що Пекін "вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів".

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, США ввели жорсткі санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Після запровадження санкцій ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 5%.

Водночас, за даними МВФ, світова енергетика переживає період зниження цін. Основна причина - надлишкова пропозиція і невизначеність у торгівлі.

На фоні цього стало відомо, що Індія майже повністю відмовиться від російської нафти після санкцій США.

Повідомляється, що потоки російської нафти в Індію, які різко зросли після вторгнення Росії в Україну, незабаром скоротяться майже до нуля.

