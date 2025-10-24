ua en ru
Угорщина шукає спосіб обійти санкції США проти нафтових компаній РФ, - Орбан

П'ятниця 24 жовтня 2025 12:35
UA EN RU
Угорщина шукає спосіб обійти санкції США проти нафтових компаній РФ, - Орбан Фото: прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Угорщина працює над тим, як обійти санкції США проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть".

Про це заявиви прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Орбана, він вже обговорював це питання з представниками угорської нафтогазової компанії MOL.

"Ми працюємо над тим, як обійти ці санкції", - заявив він.

Як пише Reuters, нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, загальною потужністю переробляючи 14,2 мільйона тонн сирої нафти на рік, залежать від російської сирої нафти, що транспортується трубопроводом "Дружба".

Водночас словацький підрозділ MOL Slovnaft заявив, що аналізує можливий вплив санкцій США, які мають набути чинності пізніше в листопаді, на його діяльність.

Санкції США проти РФ

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти ключових російський нафтовий компані, намагаючись змусити Москву домовитися про припинення вогню в Україні.

Після запровадження санкцій ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 5%.

Санкції проти енергетичних гігантів "Роснефть" і "Лукойл" викликали занепокоєння у нафтовій промисловості Китаю.

Зокрема, у Пекіні заявили, що такі обмеження не мають підстав у міжнародному праві й не були схвалені Радою Безпеки ООН.

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що нові санкції США "суттєво не позначаться на "економічному самопочутті РФ", а заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав Трампа "ворогом Росії", а рішення - актом війни.

Тим часом очільник Білого дому заявив, що через шість місяців можна буде побачити, чи позначаться на Росії санкції США.

