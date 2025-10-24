Венгрия ищет способ обойти санкции США против нефтяных компаний РФ, - Орбан
Венгрия работает над тем, как обойти санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Орбана, он уже обсуждал этот вопрос с представителями венгерской нефтегазовой компании MOL.
"Мы работаем над тем, как обойти эти санкции", - заявил он.
Как пишет Reuters, нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, общей мощностью перерабатывая 14,2 миллиона тонн сырой нефти в год, зависят от российской сырой нефти, транспортируемой по трубопроводу "Дружба".
В то же время словацкое подразделение MOL Slovnaft заявило, что анализирует возможное влияние санкций США, которые должны вступить в силу позже в ноябре, на его деятельность.
Санкции США против РФ
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп ввел санкции против ключевых российский нефтяной компании, пытаясь заставить Москву договориться о прекращении огня в Украине.
После введения санкций фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5%.
Санкции против энергетических гигантов "Роснефть" и "Лукойл" вызвали беспокойство в нефтяной промышленности Китая.
В частности, в Пекине заявили, что такие ограничения не имеют оснований в международном праве и не были одобрены Советом Безопасности ООН.
Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что новые санкции США"существенно не скажутся на "экономическом самочувствии РФ", а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Трампа "врагом России", а решение - актом войны.
Между тем глава Белого дома заявил, что через шесть месяцев можно будет увидеть, скажутся ли на России санкции США.