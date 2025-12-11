Без світла до 6 годин: де і як в Україні сьогодні діють графіки (список)

В Україні 11 грудня у всіх регіонах будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

РБК-Україна розповідає, як сьогодні вимикають світло по областях.

"Укренерго"

Зазначається, що обмеження вводять через наслідки російських ракетних і дронових атак, які пошкодили енергооб’єкти та створили дефіцит у системі.

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися впродовж доби.

Жителям рекомендують стежити за оновленнями та перевіряти час і обсяги можливих відключень у своїх обленерго.

Київ

Сьогодні світло у столиці відключатимуть наступним чином:

1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;

1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30;

2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;

2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;

3.1 черга - світла не буде з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

3.2 черга - світла не буде з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 19:00 та з 23:30 до 24:00;

4.1 черга - світла не буде з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

4.2 черга - світла не буде з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 16:30 до 22:00;

5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00;

6.1 черга - світла не буде з 07:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;

6.2 черга - світла не буде з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30.

Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Дніпропетровська область

У ДТЕК зазначили, що стабілізаційні відключення відбуватимуться за таким графіком:

для черги 1.1 - з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;

для черги 1.2 - з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;

для черги 2.1 - з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;

для черги 2.2 - з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;

для черги 3.1 - з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

для черги 3.2 - з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

для черги 4.1 - з 02:00 до 05:30, з 07:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00;

для черги 4.2 - з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

для черги 5.1 - з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 19:30;

для черги 5.2 - з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 19:30;

для черги 6.1 - з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;

для черги 6.2 - з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 23:00.

У якій групі відключень ваш будинок, можна перевірити на сайті компанії.

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

1.1 черга: з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;

1.2 черга: з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 24:00;

2.1 черга: з 00:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 22:00;

2.2 черга: з 00:00 до 05:30 та з 09:00 до 16:00;

3.1 черга: з 02:00 до 03:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

3.2 черга: з 07:00 до 09:00, з 12:30 до 19:00 та з 23:00 до 24:00;

4.1 черга: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

4.2 черги: з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;

5.1 черга: з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;

5.2 черга: з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;

6.1 черга: з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 23:00;

6.2 черга: з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 23:00.

У якій групі відключень ваш будинок, можна перевірити у Telegram-каналі.

Одеська область

Харківська область

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

черга 1.1 - 00:00-06:00, 07:00-09:00, 10:00-16:30, 19:00-20:00;

черга 1.2 - 00:00-06:00, 07:00-09:00, 10:00-16:30, 19:00-20:00, 22:00-24:00;

черга 2.1 - 02:30-06:00, 07:00-09:00, 10:00-16:30, 20:00-24:00;

черга 2.2 - 02:30-06:00, 07:00-09:00, 10:00-16:30, 20:00-22:00;

черга 3.1 - 06:00-09:30, 13:00-19:00, 20:00-22:00;

черга 3.2 - 06:00-07:00, 13:00-19:00, 20:00-22:00;

черга 4.1 - 02:30-07:00, 13:00-19:00, 20:00-22:00;

черга 4.2 - 02:30-07:00, 13:00-22:00;

черга 5.1 - 00:00-02:30, 09:00-13:00, 16:30-23:30;

черга 5.2 - 00:00-02:30, 09:00-13:00, 16:30-20:00, 22:00-23:30;

черга 6.1 - 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-20:00, 22:00-23:30;

черга 6.2 - 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-20:00, 22:00-23:30.

Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.

Запорізька область

Графік за чергами (підчергами):

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

2.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) графіків погодинних відключень, можна переглянути на офіційному сайті обленерго або тут.

Кіровоградська область

Графік має такий вигляд:

черга 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

черга 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

черга 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

черга 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

черга 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

черга 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

черга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

черга 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

черга 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

черга 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

черга 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

черга 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22.

Про подальші зміни повідомлятимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 11 грудня 2025 року:

з 00:00 по 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

з 07:00 по 09:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.

з 09:00 по 19:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.

з 19:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.

з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.





Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Сумська область

Сьогодні, 11 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

з 00:00 до 07:00 - 3 черги;

з 07:00 до 09:00 - 3,5 черги;

з 09:00 до 19:00 - 4 черги;

з 19:00 до 22:00 - 3,5 черги;

з 22:00 до 24:00 - 3 черги.

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

черга 1.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00;

черга 1.2 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00;

черга 2.1 00:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00;

черга 2.2 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00;

черга 3.1 00:00 - 04:00, 07:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00;

черга 3.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00;

черга 4.1 02:00 - 05:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00;

черга 4.2 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00;

черга 5.1 02:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00;

черга 5.2 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;

черга 6.1 02:00 - 05:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00;

черга 6.2 00:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00.

Графіки погодинних відключень опубліковані на сайті "Черкасиобленерго". Вони мають шість черг. Ознайомитися можна у розділі "Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень" за посиланням.

Чернігівська область

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Рівненська область

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів 11 грудня діятимуть у такому обсязі:

черга 1.1. - 08:00 - 10:00;

черга 1.2. - 08:00 - 10:00;

черга 2.1. - 10:00 - 12:00;

черга 2.2. - 10:00 - 12:00;

черга 3.1. - 12:00 - 14:00;

черга 3.2. - 12:00 - 14:00;

черга 4.1. - 14:00 - 16:00;

черга 4.2. - 14:00 - 16:00;

черга 5.1. - 16:00 - 18:00;

черга 5.2. - 16:00 - 18:00;

черга 6.1. - 18:00 - 20:00;

черга 6.2. - 18:00 - 20:00.

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Житомирська область

Режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для чотирьох черг:

з 00:00 до 07:00 години - електрику вимикатимуть для трьох черг;

з 07:00 до 09:00 години - електрику вимикатимуть для 3,5 черг;

з 09:00 до 19:00 години - електрику вимикатимуть для чотирьох черг;

з 19:00 до 22:00 години - електрику вимикатимуть для 3,5 черг;

з 22:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для тьох черг.

Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".

Вінницька область

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Тернопільська область

Переглянути актуальний графік та дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті у розділі "Графік погодинних відключень".

Волинська область

Режим погодинних відключень електроенергії для населення діятимуть у такому обсязі:

підчерга 1.1. - 13:00 - 16:30;

підчерга 1.2. - 13:00 - 16:30;

підчерга 2.1. - 09:30 - 13:00;

підчерга 2.2. - 09:30 - 13:00;

підчерга 3.1. - 08:00 - 09:30;

підчерга 3.2. - 08:00 - 09:30;

підчерга 4.1. - 16:30 - 20:00;

підчерга 5.1. - 16:30 - 20:00.

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі можна переглянути на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Львівська область

Дізнатись свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Миколаївська область

За підчергами світло вимикатимуть наступним чином:

1.1 - 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-00:00;

1.2 - 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-00:00;

2.1 - 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30;

2.2 - 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-00:00;

3.1 - 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-22:30;

3.2 - 05:00-12:00; 15:30-22:30;

4.1 - 00:00-01:30; 06:30-12:00; 15:30-22:30;

4.2 - 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30;

5.1 - 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-00:00;

5.2 - 00:00-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:30; 22:30-00:00;

6.1 - 01:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-00:00;

6.2 - 00:00-00:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00.

Ситуація з вимкненням світла може змінюватись, зазначають енергетики. Подивитися актуальну інформацію щодо адрес можна на сайті обленерго.

Також у регіоні вимикатимуть світло у зв'язку з плановими роботами - дивитися графік.

Закарпатська область

Переглянути черги погодинних включень/відключень електроенергії можна на сайті "Закарпаттяобленерго".

Івано-франківська область

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Чернівецька область