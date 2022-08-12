Удары по ЗАЭС и запрет въезда россиянам с шенгенскими визами в Эстонию: новости за 11 августа

Российские войска четырежды ударили по территории ЗАЭС, Эстония запретила въезд россиянам с шенгенскими визами, McDonald’s возобновляет работу в Украине. Подробнее о том, что произошло в четверг, 11 августа - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Эстония запретила въезд россиянам с шенгенскими визами

Правительство Эстонии приняло решение запретить въезд в страну гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией.

Кроме того, Эстония отменит запрет на въезд в ЕС российских граждан с видом на жительство, выданным российскими властями.

Сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма

Сейм Латвии в четверг, 11 августа, признал насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию государством, поддерживающим терроризм.

В заявлении латвийских депутатов содержится призыв к государствам Евросоюза немедленно приостановить туризм и ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Беларуси.

McDonald’s возобновляет работу в Украине

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s вновь открывается в Украине. Рестораны сети не работали с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Приветствую решение компании McDonald's возобновить работу ресторанов в Украине. Поначалу это будет Киев и западная часть нашей страны", - написал он.

Франция страдает от аномальной жары

Во Франции этим летом зафиксировали аномальную жару. Было зафиксировано более 60 абсолютных температурных рекордов. В стране начались масштабные пожары, которые пытаются погасить тысячи спасателей. Подробности - в материале РБК-Украина.

Разрушительный деревопад и реки на улицах: видео последствий ливня с ураганом в Кривом Роге

Непогода накрыла Кривой Рог 11 августа и привела к подтоплению некоторых улиц из-за мощного дождя, а также деревопаду и разрушениям по причине ураганного ветра. Последствия разгулявшейся стихии жители Кривого Рога сняли на фото и видео, после чего кадры разместили в пабликах в сети.

Сильные порывы ветра сорвали дерево возле многоэтажки в районе Соцгорода, и рухнувший ствол проломил стену жилого дома, после чего перекрыл дорогу.