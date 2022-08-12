Удары по ЗАЭС и запрет въезда россиянам с шенгенскими визами в Эстонию: новости за 11 августа
Российские войска четырежды ударили по территории ЗАЭС, Эстония запретила въезд россиянам с шенгенскими визами, McDonald’s возобновляет работу в Украине. Подробнее о том, что произошло в четверг, 11 августа - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- В четверг, 11 августа, российские войска четырежды ударили по территории ЗАЭС. Ситуация в районе атомной станции с каждым днем обостряется. В ООН уже призвали прекратить боевые действия и демилитаризовать зону вокруг Запорожской АЭС. Соединенные Штаты заявили о поддержке этой идеи.
- Россияне штурмовали позиции ВСУ возле Марьинки и Песков, но все их попытки наступления оказались провальными. Они понесли потери и отступили.
- В Харькове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги в городе и области. Оккупанты попали во двор жилого дома.
- В ночь на 11 августа на аэродроме "Зябровка" в Беларуси раздались взрывы. Была повреждена техника. В частности, российский радиолокатор подсветки и наведения для ЗРК.
- Взрывы на территории военного аэродрома "Саки" возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стали сокрушительным ударом для россиян. Что может свидетельствовать о наибольшей потере авиации РФ за день со времен Второй мировой войны.
- Конференция североевропейских союзников в Копенгагене собрала 1,5 млрд евро на военную помощь Украине.
Эстония запретила въезд россиянам с шенгенскими визами
Правительство Эстонии приняло решение запретить въезд в страну гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией.
Кроме того, Эстония отменит запрет на въезд в ЕС российских граждан с видом на жительство, выданным российскими властями.
Сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма
Сейм Латвии в четверг, 11 августа, признал насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию государством, поддерживающим терроризм.
В заявлении латвийских депутатов содержится призыв к государствам Евросоюза немедленно приостановить туризм и ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Беларуси.
McDonald’s возобновляет работу в Украине
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s вновь открывается в Украине. Рестораны сети не работали с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Приветствую решение компании McDonald's возобновить работу ресторанов в Украине. Поначалу это будет Киев и западная часть нашей страны", - написал он.
Франция страдает от аномальной жары
Во Франции этим летом зафиксировали аномальную жару. Было зафиксировано более 60 абсолютных температурных рекордов. В стране начались масштабные пожары, которые пытаются погасить тысячи спасателей. Подробности - в материале РБК-Украина.
Разрушительный деревопад и реки на улицах: видео последствий ливня с ураганом в Кривом Роге
Непогода накрыла Кривой Рог 11 августа и привела к подтоплению некоторых улиц из-за мощного дождя, а также деревопаду и разрушениям по причине ураганного ветра. Последствия разгулявшейся стихии жители Кривого Рога сняли на фото и видео, после чего кадры разместили в пабликах в сети.
Сильные порывы ветра сорвали дерево возле многоэтажки в районе Соцгорода, и рухнувший ствол проломил стену жилого дома, после чего перекрыл дорогу.