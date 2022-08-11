Конференция в Копенгагене собрала 1,5 млрд евро на военную помощь Украине

Конференция североевропейских союзников в Копенгагене собрала 1,5 млрд евро на военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Дании.

"1,5 млрд евро объявлено сегодня на конференции. 26 стран согласились поддержать продолжение военной помощи Украине. Их борьба - наша борьба", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина ждала от участников этой конференции гарантий того, что западные союзники продолжат поддержку в войне против России.

А президент Владимир Зеленский отметил, что необходимо единство в отражении военной агрессии РФ.

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