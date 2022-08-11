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В Харькове утром прогремели взрывы

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Харьков, Четверг 11 августа 2022 04:33
В Харькове утром прогремели взрывы Фото: в Харькове раздаются взрывы, сработала сирена воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги в городе и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, ночью 9 августа россияне обстреляли два района Харькова. В результате атак была повреждена электроопора и трамвайные рельсы.

Ранее харьковские правоохранители назвали количество погибших гражданских от обстрелов.

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