В Харькове утром прогремели взрывы
Фото: в Харькове раздаются взрывы, сработала сирена воздушной тревоги (Getty Images)
В Харькове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги в городе и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Жителей просят оставаться в укрытиях.
Напомним, ночью 9 августа россияне обстреляли два района Харькова. В результате атак была повреждена электроопора и трамвайные рельсы.
Ранее харьковские правоохранители назвали количество погибших гражданских от обстрелов.
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