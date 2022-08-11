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McDonald’s возобновляет работу в Украине

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Четверг 11 августа 2022 15:25
McDonald’s возобновляет работу в Украине Фото: McDonald’s возобновляет работу в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s вновь открывается в Украине. Рестораны сети не работали с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Facebook.

"Приветствую решение компании McDonald's возобновить работу ресторанов в Украине. Поначалу это будет Киев и западная часть нашей страны", - написал он.

По словам министра, подготовка к непосредственному открытию ресторанов займет некоторое время.

"Мы вели долгие переговоры и убеждали McDonald's возобновить работу в Украине. Я благодарен руководству компании за принятое решение. И благодарность всем, кто присоединился к этой адвокации в США и в Украине", - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что возвращение крупной американской компании - это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны.

"Это рабочие места и налоги в украинский бюджет, выживание нашей экономики во времена российской агрессии. Это, в конце концов, часть восстановления Украины", - добавил министр.

Что говорят в McDonalds

В компании сообщили, что после длительных консультаций и обсуждений McDonald's решил ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины.

"В течение нескольких следующих месяцев мы с партнерами будем заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности наших людей и клиентов", - сообщила пресс-служба McDonald's в Facebook.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что украинские дипломаты проводят переговоры с Mcdonald's по возобновлению работы сети ресторанов в Украине.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что сеть рассчитывает возобновить работу в Украине уже с августа.

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Дмитрий Кулеба
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McDonald’s возобновляет работу в Украине
McDonald’s возобновляет работу в Украине
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