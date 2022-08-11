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Сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма

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Рига, Четверг 11 августа 2022 11:59
Сейм Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма Фото: Сейм Латвии (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Сейм Латвии в четверг, 11 августа, признал насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а саму Россию государством, поддерживающим терроризм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BB.lv.

В заявлении латвийских депутатов содержится призыв к государствам Евросоюза немедленно приостановить туризм и ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Беларуси.

Кроме того, Латвия призывает увеличить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины и поддержать инициативы по осуждению военных действий России и привлечению виновных к ответственности, изолировать Россию от международных и региональных организаций, ввести равноценные санкции против Беларуси как сторонника военной агрессии России.

Напомним, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Россию необходимо признать государством-спонсором терроризма, и сделать это как можно быстрее. Поскольку это еще больше изолирует ее от цивилизованного мира и поспособствует усилению санкций.

У президента Владимира Зеленского подробно объяснили, зачем нужно признать Россию страной-спонсором терроризма.

Как известно, недавно Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма. Так, если будет принято соответствующее решение, то РФ официально может стать пятой в списке государств-спонсоров терроризма.

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