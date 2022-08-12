Удари по ЗАЕС та заборона в'їзду росіянам із шенгенськими візами до Естонії: новини за 11 серпня
Російські війська чотири рази вдарили по території ЗАЕС, Естонія заборонила в'їзд росіянам із шенгенськими візами, McDonald's відновлює роботу в Україні. Докладніше про те, що сталося в четвер, 11 серпня – у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- В четвер, 11 серпня, російські війська чотири рази вдарили по території ЗАЕС. Ситуація в районі атомної станції з кожним днем загострюється. В ООН вже закликали припинити бойові дії та демілітаризувати зону навколо Запорізької АЕС. Сполучені Штати заявили про підтримку цієї ідеї.
- Росіяни штурмували позиції ЗСУ біля Мар'їнки та Пісків, але всі їхні спроби наступу виявилися провальними. Вони зазнали втрат і відступили.
- У Харкові прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті та області. Окупанти влучили у двір житлового будинку.
- В ніч на 11 серпня на аеродромі "Зябровка" у Білорусі пролунали вибухи. Була пошкоджена техніка. Зокрема, російський радіолокатор підсвічування та наведення для ЗРК.
- Вибухи на території військового аеродрому "Саки" біля Новофедорівки в окупованому Криму стали нищівним ударом для росіян. Що може свідчити про найбільшу втрату авіації РФ за день з часів Другої світової війни.
- Конференція північноєвропейських союзників у Копенгагені зібрала 1,5 млрд євро на військову допомогу Україні.
Естонія заборонила в'їзд росіянам з шенгенськими візами
Уряд Естонії прийняв рішення заборонити в'їзд в країну громадянам РФ з діючими шенгенськими візами, виданими Естонією.
Крім того, Естонія скасує заборону на в'їзд в ЄС російських громадян з видом на проживання, виданим російською владою.
Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму
Сейм Латвії в четвер, 11 серпня, визнав насильство Росії щодо мирного населення України та інших країн тероризмом, а саму Росію державою, що підтримує тероризм.
У заяві латвійських депутатів міститься заклик до держав Євросоюзу негайно призупинити туризм і обмежити видачу в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.
McDonald’s відновлює роботу в Україні
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s знову відкривається в Україні. Ресторани мережі не працювали від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни", - написав він.
Франція потерпає від аномальної спеки
У Франції цього літа зафіксували аномальну спеку. Зафіксовано понад 60 абсолютних температурних рекордів.У країні почалися масштабні пожежі, які намагаються погасити тисячі рятувальників. Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.
Руйнівний деревопад і річки на вулицях: відео наслідків зливи з буревієм у Кривому Розі
Негода накрила Кривий Ріг 11 серпня і призвела до підтоплення деяких вулиць через потужний дощ, а також деревопаду і руйнувань унаслідок ураганного вітру. Наслідки стихії, що розгулялася, жителі Кривого Рогу зняли на фото і відео, після чого кадри розмістили в пабліках в мережі.
Сильні пориви вітру зірвали дерево біля багатоповерхівки в районі Соцміста, і стовбур, що звалився, проломив стіну житлового будинку, після чого перекрив дорогу.