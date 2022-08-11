Генсек ООН призвал демилитаризовать периметр вокруг Запорожской АЭС

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить боевые действия возле Запорожской АЭС. Он также просит демилитаризовать периметр вокруг станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека.

Он отметил, что обстрелы и другие провокации на крупнейшей в Европе АЭС могут привести к катастрофе. Гутерриш добавил, что атомная станция не может использоваться как военная база.

"Нужна срочная договоренность на техническом уровне по безопасному периметру демилитаризации, чтобы обеспечить безопасность территории", - подчеркнул генсек.

Глава ООН просит дать доступ экспертам МАГАТЭ к станции.

"Я призываю стороны предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к месту", - добавил Гутерриш.