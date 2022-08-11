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Генсек ООН призвал демилитаризовать периметр вокруг Запорожской АЭС

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Нью-Йорк, Четверг 11 августа 2022 14:55
Генсек ООН призвал демилитаризовать периметр вокруг Запорожской АЭС Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить боевые действия возле Запорожской АЭС. Он также просит демилитаризовать периметр вокруг станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека.

Он отметил, что обстрелы и другие провокации на крупнейшей в Европе АЭС могут привести к катастрофе. Гутерриш добавил, что атомная станция не может использоваться как военная база.

"Нужна срочная договоренность на техническом уровне по безопасному периметру демилитаризации, чтобы обеспечить безопасность территории", - подчеркнул генсек.

Глава ООН просит дать доступ экспертам МАГАТЭ к станции.

"Я призываю стороны предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к месту", - добавил Гутерриш.

Напомним, что Россия 5 августа обстреляла Запорожскую АЭС, из-за этого появилась угроза утечки радиации.

В МАГАТЭ отметили, что пока ядерной угрозы нет, но зафиксированы значительные повреждения.

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Запорожская АЭС ООН
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