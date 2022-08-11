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Взрывы на аэродроме в Беларуси: стали известны новые подробности и возможные последствия

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Зябровка, Четверг 11 августа 2022 18:28
Взрывы на аэродроме в Беларуси: стали известны новые подробности и возможные последствия Фото: в Беларуси на аэродроме были уничтожены танк, боеприпасы и РПН (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В результате взрывов на военном аэродроме "Зябровка" в Беларуси была повреждена техника. В частности, российский радиолокатор подсветки и наведения для ЗРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн"

По предварительным данным, в результате событий ночью был уничтожен танк Т-72 и боекомплект - около 10 снарядов. Подтверждением этого является то, что сегодня вблизи аэродрома "Зябровка" заметили МАЗ белорусских военных с надписью "разминирование".

Также мониторинговая группа отмечает, что, вероятно, ночью на аэродроме также был уничтожен российский радиолокатор подсветки и наведения 92Н6Е. Он помогает зенитно-ракетным комплексам обнаруживать цели и уничтожать их.

"Если информация достоверна, то как минимум часть из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", которые находятся на аэродроме, теперь являются недееспособными", - говорится в сообщении.

Кроме того, по непроверенной информации, также есть пострадавшие в результате взрывов.

Взрывы на аэродроме в Беларуси: стали известны новые подробности и возможные последствия

Фото: на аэродроме "Зябровка" были уничтожены танк, боеприпасы и РПН (t.me/Hajun_BY)

Напомним, в ночь на 11 августа на аэродроме "Зябровка" в Беларуси раздались взрывы.

Позже в Минобороны Беларуси заявили, что на аэродроме после проведенной замены двигателя произошло его возгорание.

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