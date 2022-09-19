ua ru
Пн, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

McDonald's возобновляет работу в Украине: как и когда начнут открываться рестораны

Новина українською →
Украина, Понедельник 19 сентября 2022 10:32
McDonald's возобновляет работу в Украине: как и когда начнут открываться рестораны Фото: McDonald's не будет пускать клиентов внутрь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

McDonald начинает поэтапное возобновление работы в Украине. С 20 сентября начнут работать три ресторана в Киеве, но только на доставку через McDelivery.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Первыми заработает McDelivery в трех ресторанах Киева - на проспекте Бажана,3в, на ул. Гришко,7 и на проспекте Гагарина,2а.

Приблизительно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а затем будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.

По данным пресс-службы, сперва получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald's по доставке компания Glovo. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой Макдрайв и экспресс-окнами.

"В других городах также запуск заведений начнется с доставки, а затем гости будут иметь возможность самостоятельно посетить рестораны", - говорится в сообщении.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или согласно графику работы ТРЦ, если заведение находится внутри) и будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.

Напомним, McDonald's принял решение об открытии в Украине в начале августа. Рестораны сети не работали с самого начала полномасштабного вторжения России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
McDonald's
NEWS
Россия потеряла в Украине еще 170 оккупантов, - Генштаб
Россия потеряла в Украине еще 170 оккупантов, - Генштаб
DAILY
Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ