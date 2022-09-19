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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Одна из гражданских получила ранения

Новина українською →
Понедельник 19 сентября 2022 13:31
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Одна из гражданских получила ранения Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные обстреляли из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область. Одна из гражданских получила ранения в результате удара.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По словам Резниченко, оккупанты нанесли удар по Зеленодольской общине. Масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

"Ранена 58-летняя женщина. Она просто ехала по дороге на велосипеде, когда туда прилетели российские снаряды", - пишет глава ОВА.

Как отметил Резниченко, пострадавшая сейчас находится в больнице. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 18 сентября, российские военные нанесли 52 удара по Сумской области. В результате удара погиб гражданский.

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Днепропетровская область Украина Российская Федерация
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