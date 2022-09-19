Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Одна из гражданских получила ранения
Российские военные обстреляли из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область. Одна из гражданских получила ранения в результате удара.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
По словам Резниченко, оккупанты нанесли удар по Зеленодольской общине. Масштабы разрушений в настоящее время уточняются.
"Ранена 58-летняя женщина. Она просто ехала по дороге на велосипеде, когда туда прилетели российские снаряды", - пишет глава ОВА.
Как отметил Резниченко, пострадавшая сейчас находится в больнице. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 18 сентября, российские военные нанесли 52 удара по Сумской области. В результате удара погиб гражданский.
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