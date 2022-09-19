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В Харьковской области шесть человек подорвались на минах

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Харьковская область, Понедельник 19 сентября 2022 10:39
В Харьковской области шесть человек подорвались на минах Фото: В Харьковской области шесть человек подорвались на минах (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В деоккупированных районах Харьковской области за минувшие сутки шесть человек подорвались на вражеских минах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, два человека подорвались на авто в Дергачевском районе, еще два - в Изюмском, два - в Чугуевском. Всех их доставили в лечебные заведения с ранениями.

"Еще раз призываю всех жителей освобожденных территорий быть максимально осторожными. Избегайте обочин дорог, лесополос и второстепенных дорог. Передвигайтесь только там, где уже проведено разминирование", - заявил он.

Напомним, ранее в Балаклее погиб энергетик при исполнении служебных обязанностей. Мужчина подорвался на вражеской растяжке.

Кроме того, в Сумской области недавно автомобиль с гражданскими наехал на мину.

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