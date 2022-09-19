Россияне ночью обстреляли Южноукраинскую АЭС: ракета упала в 300 метрах от реакторов

В ночь на понедельник, 19 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Южноукраинской АЭС. Одна из ракет упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Энергоатома" в Telegram .

"Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" заявили, что все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

"Акты ядерного терроризма рашистов угрожают всему миру. Их нужно немедленно остановить, чтобы не допустить новой катастрофы!" - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким не исключает, что российская армия попытается пойти в наступление в некоторых районах Николаевской области.

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