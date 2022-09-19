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Оккупанты обстреливают АЭС, ТЭС и пригород Энергодара. Город снова частично без воды

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Энергодар, Понедельник 19 сентября 2022 12:55
Оккупанты обстреливают АЭС, ТЭС и пригород Энергодара. Город снова частично без воды Фото: оккупанты обстреливают АЭС, ТЭС и пригород Энергодара (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреливают АЭС, ТЭС и пригород Энергодара. Из-за обстрелов в городе исчезло водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РІА Мелітополь.

"АЭС, ТЭС и пригород Энергодара под обстрелом", - говорится в сообщении.

По данным мэра Энергодара Дмитрия Орлова, местные жители сообщают о провокациях оккупантов, которые обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища и одновременно с этим запускают снаряды по объектам промышленной зоны города.

"В результате этих обстрелов в части микрорайонов Энергодара снова исчезло водоснабжение. Что именно повреждено и насколько серьезно - выясняем", - написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, ранее в украинской разведке предупреждали, что российские оккупанты могут в ближайшее время в очередной раз обстрелять Запорожскую АЭС. В присущей манере враг хочет обвинить в этом Украину.

Напомним, в ночь на 19 сентября оккупационные войска нанесли ракетные удары по Южноукраинской АЭС.

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