Оккупанты обстреливают АЭС, ТЭС и пригород Энергодара. Город снова частично без воды

Российские оккупанты обстреливают АЭС, ТЭС и пригород Энергодара. Из-за обстрелов в городе исчезло водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РІА Мелітополь .

"АЭС, ТЭС и пригород Энергодара под обстрелом", - говорится в сообщении.

По данным мэра Энергодара Дмитрия Орлова, местные жители сообщают о провокациях оккупантов, которые обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища и одновременно с этим запускают снаряды по объектам промышленной зоны города.

"В результате этих обстрелов в части микрорайонов Энергодара снова исчезло водоснабжение. Что именно повреждено и насколько серьезно - выясняем", - написал он в своем Telegram-канале.