Оккупанты обстреливают АЭС, ТЭС и пригород Энергодара. Город снова частично без воды
Российские оккупанты обстреливают АЭС, ТЭС и пригород Энергодара. Из-за обстрелов в городе исчезло водоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РІА Мелітополь.
"АЭС, ТЭС и пригород Энергодара под обстрелом", - говорится в сообщении.
По данным мэра Энергодара Дмитрия Орлова, местные жители сообщают о провокациях оккупантов, которые обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища и одновременно с этим запускают снаряды по объектам промышленной зоны города.
"В результате этих обстрелов в части микрорайонов Энергодара снова исчезло водоснабжение. Что именно повреждено и насколько серьезно - выясняем", - написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, ранее в украинской разведке предупреждали, что российские оккупанты могут в ближайшее время в очередной раз обстрелять Запорожскую АЭС. В присущей манере враг хочет обвинить в этом Украину.
Напомним, в ночь на 19 сентября оккупационные войска нанесли ракетные удары по Южноукраинской АЭС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.