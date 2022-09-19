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В Яровой Донецкой области подняли украинский флаг

Новина українською →
Понедельник 19 сентября 2022 14:13
В Яровой Донецкой области подняли украинский флаг Фото: в Яровой Донецкой области подняли украинский флаг (t.me/operativnoZSU)
Автор: Сергей Пышкин

В Донецкой области в поселке Яровая, расположенном между Святогорском и Дробышевым, развевается флаг Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

В Яровой Донецкой области подняли украинский флаг

Фото: Яровая (карта Google)

"Поселок полностью контролируется ВСУ", - сообщает военный корреспондент Богдан Мирошников.

В Яровой Донецкой области подняли украинский флаг

Фото: в Яровой Донецкой области подняли украинский флаг (t.me/operativnoZSU)

Отметим, что еще вчера, согласно данным Deepstatemap, поселок Яровая находился в "серой зоне".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинский флаг также вывесили в селе Подвысокое Изюмского района Харьковской области.

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