В Яровой Донецкой области подняли украинский флаг
Фото: в Яровой Донецкой области подняли украинский флаг (t.me/operativnoZSU)
В Донецкой области в поселке Яровая, расположенном между Святогорском и Дробышевым, развевается флаг Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
Фото: Яровая (карта Google)
"Поселок полностью контролируется ВСУ", - сообщает военный корреспондент Богдан Мирошников.
Фото: в Яровой Донецкой области подняли украинский флаг (t.me/operativnoZSU)
Отметим, что еще вчера, согласно данным Deepstatemap, поселок Яровая находился в "серой зоне".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинский флаг также вывесили в селе Подвысокое Изюмского района Харьковской области.
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