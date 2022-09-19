В Донецкой области в поселке Яровая, расположенном между Святогорском и Дробышевым, развевается флаг Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Фото: Яровая (карта Google) "Поселок полностью контролируется ВСУ", - сообщает военный корреспондент Богдан Мирошников. Фото: в Яровой Донецкой области подняли украинский флаг (t.me/operativnoZSU) Отметим, что еще вчера, согласно данным Deepstatemap, поселок Яровая находился в "серой зоне".