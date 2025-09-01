Удар по Запоріжжю та вбивство Парубія: новини за вихідні

Удар по Запоріжжю

У ніч проти 30 серпня російська армія знову накрила ударами Запоріжжя. Ворог здійснив щонайменше 12 ударів по місту, внаслідок яких серйозних пошкоджень зазнали 14 багатоповерхових будинків та понад 40 приватних осель.

Через обстріли близько 25 тисяч мешканців залишилися без світла. Кількість постраждалих станом на вечір неділі досягла 34 поранених, серед яких були жінки, літні люди та діти.

Загалом за ніч по Україні окупанти випустили 45 ракет і 537 ударних дронів.

Вбивство Парубія

Вдень суботи, 30 серпня, невідомий застрелив у Львові колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За даними правоохоронців, зловмисник відкрив вогонь і вистрілив близько 8 разів.

Нардеп загинув на місці події, до приїзду швидкої.

Після того, що сталося, в місті оголосили спецоперацію "Сирена", щоб запобігти втечі вбивці від правоохоронних органів. В поліції зазначили, що було розпочато аналіз камер відеоспостереження по маршруту підходу і відходу злочинця.

За попередніми даними, напад був ретельно спланований. Слідство розглядає кілька версій, у тому числі ймовірний російський слід. Хто був нападником, поки невідомо, але згідно з кадрами, злочинець був замаскований під кур'єра служби доставки Glovo.

Вчора о 13:30 на площі Ринок у Львові пройшла загальноміська церемонія прощання, після чого політика поховали на Личаківському кладовищі.

Китай та Індія домовилися відновити прямі авіарейси

Індія та Китай вирішили відновити прямі авіарейси, які були скасовані 5 років тому. Про план відновлення такого сполучення оголосив прем'єр-міністр Нарендра Моді під час зустрічі з Китаю Сі Цзіньпіном.

Паломництво до Умані

Вчора, 31 серпня, The Times of Israel написало, що через повномасштабну війну та постійні атаки Росії Україна вирішила заборонити щорічне паломництво хасидів до Умані.

Однак вже за кілька годин Ізраїль спростував повідомлення про нібито заборону України на паломництво хасидів до Умані на святкування Рош Ха-Шана.

Флотилія Грети Тунберг вдруге вийшла до Сектору Газа

Вчора, в неділю, із Барселони вирушила флотилія екоактивістки Грети Тунберг. Окрім неї, проривати блокаду їдуть актори Сьюзен Сарандон та Ліам Каннінгем, колишній мер Барселони Ада Колау і ще низка селебріті.

Морський конвой складається з 20 суден. Мета - доставити гуманітарну допомогу, їжу, воду та ліки, прорвавши морську блокаду сектора.

Перша спроба Тунберг завершилася затриманням і депортацією.

Вірменія та Китай уклали стратегічне партнерство

Відповідну спільну заяву прийняли прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Сторони заявили про намір поглиблювати співпрацю в:

політичній

економічній

гуманітарній сферах

Сі додав, що Пекін підтримує політичну незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Вірменії, а також проект "Перехрестя світу" і розблокування регіональних скомунікаційних шляхів.