Вперше за п'ять років: Китай та Індія домовилися відновити прямі авіарейси

Індія та Китай відновлюють прямі авіарейси після того, як понад п'ять років авіасполучення між країнами не діяло. Це сигнал поліпшення відносин між країнами на тлі економічної невизначеності та політики президента США Дональда Трампа.

Про план відновлення прямого авіасполучення оголосив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Обидва лідери зустрілися під час першого візиту Моді до Китаю за сім років - та на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні.

Моді не надав подробиць щодо того, коли буде відновлено авіарейси. Проте це сигнал того, що дипломатичні зв'язки двох держав переживають підйом на тлі того, що тарифи США атакують економіку двох найбільш населених країн світу.

При цьому ще в серпні Китай та Індія за підсумками переговорів міністрів закордонних справ домовилися сприяти двосторонній торгівлі та інвестиціям. А міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив про гарну зустріч з Моді, назвавши прогрес в індійсько-китайських відносинах "керованим повагою до інтересів один одного".