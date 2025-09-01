Удар по Запорожью и убийство Парубия: новости за выходные

Удар по Запорожью

В ночь на 30 августа российская армия снова накрыла ударами Запорожье. Враг совершил не менее 12 ударов по городу, в результате которых серьезные повреждения получили 14 многоэтажных домов и более 40 частных домов.

Из-за обстрелов около 25 тысяч жителей остались без света. Количество пострадавших по состоянию на вечер воскресенья достигло 34 раненых, среди которых были женщины, пожилые люди и дети.

Всего за ночь по Украине оккупанты выпустили 45 ракет и 537 ударных дронов.

Убийство Парубия

Днем субботы, 30 августа, неизвестный застрелил во Львове бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По данным правоохранителей, злоумышленник открыл огонь и выстрелил около 8 раз.

Нардеп погиб на месте происшествия, до приезда скорой.

После случившегося в городе объявили спецоперацию "Сирена", чтобы предотвратить побег убийцы от правоохранительных органов. В полиции отметили, что был начат анализ камер видеонаблюдения по маршруту подхода и ухода преступника.

По предварительным данным, нападение было тщательно спланировано. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе вероятный российский след. Кто был нападавшим, пока неизвестно, но согласно кадрам, преступник был замаскирован под курьера службы доставки Glovo.

Вчера в 13:30 на площади Рынок во Львове прошла общегородская церемония прощания, после чего политика похоронили на Лычаковском кладбище.

Китай и Индия договорились возобновить прямые авиарейсы

Индия и Китай решили возобновить прямые авиарейсы, которые были отменены 5 лет назад. О плане восстановления такого сообщения объявил премьер-министр Нарендра Моди во время встречи с Китаем Си Цзиньпином.

Паломничество в Умань

Вчера, 31 августа, The Times of Israel написало, что из-за полномасштабной войны и постоянных атак России Украина решила запретить ежегодное паломничество хасидов в Умань.

Однако уже через несколько часов Израиль опроверг сообщение о якобы запрете Украины на паломничество хасидов в Умань на празднование Рош Ха-Шана.

Флотилия Греты Тунберг во второй раз вышла в Сектор Газа

Вчера, в воскресенье, из Барселоны отправилась флотилия экоактивистки Греты Тунберг. Кроме нее, прорывать блокаду едут актеры Сьюзен Сарандон и Лиам Каннингем, бывший мэр Барселоны Ада Колау и еще ряд селебрити.

Морской конвой состоит из 20 судов. Цель - доставить гуманитарную помощь, еду, воду и лекарства, прорвав морскую блокаду сектора.

Первая попытка Тунберга завершилась задержанием и депортацией.

Армения и Китай заключили стратегическое партнерство

Соответствующее совместное заявление приняли премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Стороны заявили о намерении углублять сотрудничество в..:

політичній

економічній

гуманітарній сферах

Си добавил, что Пекин поддерживает политическую независимость, суверенитет и территориальную целостность Армении, а также проект "Перекресток мира" и разблокирование региональных скомуникационных путей.