Вірменія та Китай уклали стратегічне партнерство: що воно передбачає

Вірменія та Китай офіційно встановили стратегічне партнерство. Сторони домовилися поглиблювати співпрацю у політичній, економічній та гуманітарній сферах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Ехо Кавказу ".

Відповідну спільну заяву прийняли прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у китайському Тяньцзіні.

За даними прес-служби уряду Вірменії, сторони заявили про намір поглиблювати співпрацю в:

політичній,

економічній,

гуманітарній сферах.

Зокрема, Пашинян і Сі підкреслили важливість розвитку контактів у галузі науки, освіти, культури, туризму, інформації та метрології.

Вірменський прем'єр також підтвердив прагнення Єревана вступити до ШОС і домовився з китайським лідером про розширення взаємодії в рамках організації.

За словами Сі Цзіньпіна, Китай "безповоротно підтримує політичну незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Республіки Вірменія", а також проект уряду Вірменії "Перехрестя світу" і розблокування регіональних комунікаційних шляхів.

У спільній заяві підкреслюється, що Вірменія підтверджує прихильність принципу "одного Китаю", де Тайвань визнається невід'ємною частиною території КНР, а уряд Китаю - єдиним законним, що представляє весь Китай.

Вірменська сторона виступила проти будь-яких форм "незалежності Тайваню" і підтримала зусилля Пекіна щодо національного возз'єднання.

Сі Цзіньпін, зі свого боку, заявив про підтримку вступу як Вірменії, так і Азербайджану до ШОС.